专家：点赞2018中国外交，2019如何再发力?

以“世界变局与中国应对”为主题的第九届“纵论天下”国际问题研讨会，近日在新华网总部举行。多位与会专家精彩总结了2018年中国外交成就，共同展望2019年中国外交前景。

2018年国际局势风云变幻，面对错综复杂的风险和挑战，中国外交不忘初心、砥砺前行、彰显担当。

中共中央党校国际战略研究院副院长高祖贵表示，2018年，在习近平外交思想的指导下，中国特色大国外交开创了新局面。比如“一带一路”建设已超越经济合作层面，成为中国推动构建新型国际关系、积极参与全球治理的重要方案。

2019年1月10日，新华网第九届“纵论天下”国际问题研讨会成功举行。图为中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣在进行主旨演讲。郭小天 摄

中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣为2018年中国外交“点赞”，认为周边外交相当出彩。中国保持了同主要大国关系的总体稳定，同周边国家关系实现了全面改善和发展，在多边国际组织中的地位稳步上升，发言权逐步扩大。

2019年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键一年。中国外交将高举合作共赢的旗帜，书写与世界关系新的篇章。

2019年1月10日，新华网第九届“纵论天下”国际问题研讨会成功举行。图为中国太平洋经济合作全国委员会会长苏格在进行主旨演讲。郭小天 摄

中国太平洋经济合作全国委员会会长苏格认为，党的十九大以后，中国特色大国外交进入了新时代。从国际层面看，发展中国家和新兴经济体群体性崛起，中国是其中耀眼的明星；从国内层面看，中国外交要为实现“两个一百年”奋斗目标，创造良好稳定的国际周边环境；从政策层面看，要推动构建新型国际关系和人类命运共同体。

苏格说，新时代中国特色大国外交要推进四个领域工作：第一是稳定大国关系；第二是全面改善发展同周边国家的关系；第三是夯实同其他发展中国家关系的基础；第四是经营多边外交。

2019年1月10日，新华网第九届“纵论天下”国际问题研讨会成功举行。图为中共中央党校国际战略研究院副院长高祖贵在进行主旨演讲。郭小天 摄

高祖贵表示，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛和第二届中国国际进口博览会，是2019年中国将举办的重大主场外交活动。当前，中国对“一带一路”建设的总体规划，已从“大写意”进入“工笔画”阶段。中国将通过“一带一路”国际合作高峰论坛，进一步与各国共商共建共享发展机遇和成果。中国国际进口博览会是中国搭建的世界经济合作新平台，第二届进博会的规模和成果将进一步扩大。

“党的十八大以来，中国的主场外交影响了许多国际规则的制定和形成”，高祖贵说，中国提供的国际公共平台和公共产品越来越多，针对相关国际机制的创建和塑造正在发力。对于中国在这方面的建树，大家可以拭目以待。

2019年1月10日，新华网第九届“纵论天下”国际问题研讨会成功举行。图为中国社会科学院美国研究所党委书记倪峰在进行主旨演讲。郭小天 摄

中美社科院美国研究所党委书记倪峰说，世界上大多数预测机构都发出了2019年世界经济下滑的预警，其中中美贸易摩擦被列为重大风险点之一。在这样的大背景下，“我认为，随着中美贸易谈判的推进，中美达成协议的可能性在增加。在今年的一段时间里，中美贸易摩擦可能会有所减缓。”

2019年1月10日，新华网第九届“纵论天下”国际问题研讨会成功举行。图为中国社科院日本问题研究所研究员高洪在进行主旨演讲。郭小天 摄

中国社科院日本研究所研究员高洪认为，中日两国都有改善双边关系，实现互利共赢的实际需要，随着政治关系的改善，两国间的合作因素在不断增加。他表示，2019年是中日关系发展大年，目标是确保两国关系在正常轨道上行稳致远。（徐倩 董一秀）

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