欧盟遗憾英议会否决“脱欧”协议 称“脱欧”乱局风险加大

欧盟与英国政府达成的“脱欧”协议15日遭英国议会下院否决，欧盟对投票结果表示遗憾，声言英国“脱欧”出现乱局的风险已然加大。

当地时间15日晚英国议会下院的投票结果传出后，欧盟委员会主席容克迅即发表声明，对“脱欧”协议遭英国议会下院否决表示遗憾。

当地时间1月15日晚，英国议会下院以432票对202票，投票否决了此前英国政府与欧盟达成的脱欧协议。协议被否后，反对党工党立即对政府发起不信任动议。

容克在声明中称，去年11月欧盟与英国政府经“公平妥协”达成“脱欧协议”，已是可能达成的“最好协议”，亦是确保英国有序“脱欧”的唯一途径，如今协议遭英国议会下院否决，“英国‘脱欧’出现乱局的风险已然加大”。

声明警告英国“脱欧”时日无多，敦促英方尽快澄清现时意图，同时欧盟将继续准备应急预案，以对英国“脱欧”做好充分准备。

晚些时候，欧洲理事会主席图斯克的发言人对媒体进一步表示，欧盟将对英国“脱欧”可能出现的一切局面进行准备，包括双方谈判最终破裂的“硬脱欧”。

该发言人又称，尽管英国议会下院否决“脱欧”协议，但欧盟一方对协议的审批程序将照常进行。目前欧盟各成员国已批准这一协议，如欧洲议会批准协议就可在欧方生效。

去年11月14日，欧盟正式宣布与英国达成“脱欧”协议，当中规定今年3月29日英国正式“脱欧”后，其过渡期定于2020年12月31日结束；如确有所需，英国可将过渡期延长一次，但未明言可延长多久。

当地时间1月15日晚，英国议会下院以432票对202票，投票否决了此前英国政府与欧盟达成的脱欧协议。

对于棘手的英国北爱尔兰与爱尔兰边界问题，协议引入“备用方案”，规定如双方最终未能达成协议，2021年1月起欧盟与英国将建立覆盖北爱尔兰与爱尔兰的“单一关税区”，意图避免英国“脱欧”后北爱尔兰与爱尔兰出现“硬边界”，同时确保北爱尔兰与英国本岛不会被“贸易边界”隔开。

15日英国议会下院否决协议后，英国首相特雷莎·梅定于本月21日前提出新“脱欧”方案，再次送交议会表决。当前欧盟坊间普遍认为，“脱欧”协议遭英国议会下院否决早在意料之中，但由于英国政局变数太多，欧盟现在只能“静观其变”，视英国政局发展再做应对。（记者德永健）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)