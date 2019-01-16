律师称章莹颖案出现重大进展：法官裁决驳回辩方律师六项动议

人民网华盛顿1月15日电 （记者高石）2019年1月14日，美国联邦地区主审法官沙迪作出六项裁决，驳回了克里斯藤森的辩方律师团队此前提出的六项动议。律师认为，这标志着章莹颖案取得了重大进展。

此前，被任命代表克里斯滕森的辩方提出了各种动议，企图驳回案件并取消某些证据和证词，试图撤销联邦法院对嫌犯的联邦控罪。

在被驳回的六项动议中，辩方律师团队曾主张，章莹颖案应由州法管辖，因此联邦不具备管辖权，要求废止联邦的起诉；应排除嫌犯女友携窃听器与其对话过程中所获取的录音；应排除嫌犯两次与警察的谈话和与其女友的多次对话的证据；应排除嫌犯在被捕之后在狱中的电话通话录音；应排除对嫌犯公寓搜查所获取的证据；辩方认为在废弃死刑的伊利诺伊州，依联邦法对嫌犯寻求死刑违反了联邦宪法。

在最新的裁决中，联邦法官全面分析了辩方提出动议的立场和根据，以及适用的法律和案例，同时部分采用了检方提出的根据和案例，逐一否决了辩方律师团队提出的六项动议。

据悉，联邦法庭曾于2018年12月中旬，专门举行三次听证会，听取了双方的辩词。主审法官沙迪于12月18号听证结束时表示，裁决会在两周内出来，但实际上此次裁决直至1月14日才得以下达。

为章莹颖家属提供法律援助的华人律师王志东代表章莹颖家人对法官就这六项动议作出的否定裁决表示欣慰。他表示，法官对这些动议的裁决，将直接影响案件审判的走向。“比如，如果联邦没有管辖权，此案将彻底推翻，是不可想象的结果。再如，如果搜查，讯问，对话和电话录音，不能作为证据使用，将极大影响检方能够向法庭和陪审团出示的证据。现在这些关键证据将可以在开庭时使用。”

王志东认为，至此，辩方律师的大量努力遭到严重挫败。“但是他们还会无所不用其极地千方百计为嫌犯开脱，或者利用各种借口要求延迟，今后检辩双方的斗争仍然会十分激烈。”

2017年6月30日，布伦特·克里斯藤森因涉嫌绑架中国访问学者章莹颖被捕，这一指控后来升级为绑架导致章莹颖死亡。2017年7月12日，美国联邦大陪审团正式起诉克里斯滕森。2018年1月19日，美国联邦检察官办公室表示，美国司法部长已批准对该案件犯罪嫌疑人克里斯腾森寻求死刑判决。

据美国媒体报道，美国检方仍在寻求对嫌犯克里斯藤森判处死刑，称嫌犯曾对章莹颖“施以酷刑”。而警方至今尚未找到自2017年6月9日失踪的中国访问学者章莹颖或她的尸体。

王志东对记者表示，联邦法院将于3月25号进行最后一次庭前会议，法庭将于4月对嫌犯进行审判。

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