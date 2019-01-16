美政府停摆25天：民主党拒绝总统邀请 谈判仍陷僵局

综合报道，美国政府停摆已进入第25天，重新开门的谈判仍在僵局之中。美国总统特朗普当地时间15日邀请几位温和民主党众议员前往白宫，试图削弱众院议长佩洛西的立场。不过，民主党议员们拒绝了总统的邀请。

据美媒报道，当地时间1月12日，美国联邦政府部分关门进入第22天，打破了美国政府关门时间最长的纪录。图为当地时间1月10日，美国联邦空中交通管制员工会成员在国会大夏前集会要求结束政府关门的状态。

特朗普举办午餐会谈关门

“今天，总统为民主党和共和党议员提供了在白宫共进午餐会的机会。不幸的是，没有民主党人参加。”白宫新闻发言人桑德斯在午餐会前发表声明说，“现在是时候让民主党人来到谈判桌并达成协议。”

参加周二午餐会的9名共和党众议员中，伊州的罗德尼·戴维斯和纽约州的约翰·卡特就民主党人提出的重开政府法案投了赞成票。

在会议结束后，共和党人谴责了民主党人拒绝邀请的行为，并试图将政府关闭归咎于他们。

“他(特朗普)把一个协议放到了桌上。”戴维斯说，“没有民主党人出现与我们谈判表明他们缺乏妥协的意愿。”

民主党人拒绝特朗普邀请

该事件表明在15日政府关门进入创纪录的第25天之际，僵局仍没有尽头。同时也反映出，尽管白宫试图分裂民主党，但佩洛西仍保持着对民主党核心小组的控制权。

两名温和派民主党众议员，蓝狗联盟(Blue Dog Coalition)的联合主席史蒂芬妮·墨菲和卢·科雷亚都拒绝了白宫的邀请。墨菲表示她有行程冲突，而两名民主党人都指出，他们认为参议院应该对已经在众院通过的重开政府法案投票，并将法案送往白宫。

科雷亚的发言人则表示，众议员欢迎有机会能与总统就边境安全展开讨论，只要政府重新开门。

根据白宫消息人士，另外三名拒绝白宫邀请的民主党众议员是千佛州州长查尔斯·克里斯特，乔治亚的大卫·斯科特和新当选众议员、维州的阿比盖尔·斯潘伯格。没有被白宫提到的加州众议员斯科特·彼得斯也表示自己拒绝了邀请。

民主党占优势 民众指责特朗普

一名民主党国会助手表示，这次午餐会显然是“在最后一刻被随意地”决定了，议员们在周一下午至深夜才收到了白宫的邀请。

佩洛西在关门争斗中一直试图保持民主党的党内团结，但并没有劝阻议员前往白宫。

在周一晚间的私人会议上，佩洛西和众院多数党领袖霍耶告诉其他党内领导人，他们不介意其他议员与特朗普进行会面。

民主党人认为他们在关门争斗中占据优势，最近的民意调查显示，大部分民众都指责特朗普制造了僵局。

但总统拒绝让步，他坚称数十亿美元的边境墙拨款必须成为重开政府的预算法案的一部分。

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)