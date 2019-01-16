肯尼亚首都一酒店遭爆炸袭击 至少6人死亡多人受伤

人民网讯 据法新社报道，肯尼亚首都内罗毕市区一商业中心15日遭爆炸袭击，至少造成6人死亡，另有多人受伤。索马里“青年党”宣称制造了这起袭击。“青年党”是与“基地”组织有关联的极端组织，近年来在索马里及其邻国多次发动恐怖袭击。
据目击者称，几名身份不明的枪手袭击了位于内罗毕韦斯特兰地区的一家酒店，并在冲进酒店大院时不停投掷手榴弹。至少5名嫌犯发动袭击，其中1人在酒店门口进行自杀式袭击，另外4人冲入酒店。
爆炸品威力强大，黑烟升上半空，停泊酒店外的汽车遭焚毁，大量路人疏散。报道称，肯尼亚特种部队抵达现场后，在酒店内及附近一带商场搜捕嫌疑恐怖份子及爆炸品。（老任）
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