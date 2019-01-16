俄日和平条约谈判“沟壑难平”

1月14日，俄罗斯外长拉夫罗夫在莫斯科与日本外相河野太郎举行会晤时宣布，俄日正式启动和平条约问题的谈判。

拉夫罗夫在会谈后的记者会上表示，双方正式开始第一轮谈判，但两国的立场仍然存在明显分歧。日本外务省则拒绝对会谈发表官方评论。

拉夫罗夫表示，启动和平条约谈判，是为了落实两国元首2018年11月在新加坡和12月在布宜诺斯艾利斯高层会晤的结果。但正如舆论估计，双方此次会谈很难取得积极成果。从俄罗斯媒体有关报道内容看，第一轮会谈象征意义大于实际意义。双方表述了各自的立场，而在具体问题上没有任何结果。

俄方：四岛主权问题不容谈判

双方立场存在明显分歧。拉夫罗夫在会谈后对记者坦言，双方的出发点是完全相反的。俄罗斯政府的立场是明确的，即日本必须承认全部二战成果，涉及到南千岛群岛（日本称北方四岛），日本必须承认俄罗斯对上述岛屿的完全主权。

俄罗斯外交部在外长会谈前的11日发表声明称，俄方坚持“日本政府必须完全承认包括俄罗斯对南千岛群岛拥有领土主权在内的第二次世界大战的结果，是解决（日俄和平条约谈判）问题的主要条件”的基本立场。

据称，会谈开始，俄方就明确表示，希望日本不要再把南千岛群岛称为“北方领土”，给了日方一个下马威。

据悉，日本仍然坚持“两国间存在领土争议”，希望通过谈判解决签署和平条约和结束领土争议问题。

此外，俄方继续对日方言论表示不满。拉夫罗夫指出，东京散布的有关“俄日签署和平条约旨在遏制中国”的言论不可接受。拉夫罗夫在记者会上表示，日本自民党总裁助理的有关言论是煽动性言论，必须坦率地指出，这不可接受。俄外长略带讽刺地强调，俄方有兴趣知道“日本在对美国这种依赖程度下如何作出自主决定”。

值得关注的是，有媒体此前报道称，日本和美国方面当前没有在上述岛屿（如果俄罗斯向日本移交部分岛屿）进行军事部署的计划。但俄罗斯在相关地区安全问题上的关注范围远不局限于上述岛屿。俄方在会谈中重点强调，俄罗斯关注美国在亚太的举动，包括在日本扩展军事存在、部署全球反导系统等地区军事化行动，认为美国和日本的上述活动对俄罗斯的国家安全构成威胁。

与此同时，拉夫罗夫强调，尽管分歧严重，但两国领导人认为实现两国关系正常化的政治决心是明确的，这将激励两国外交部门就相关问题继续开展对话和谈判。两国外长商定，如果他们都出席今年2月的慕尼黑安全会议，下次会晤将在那里举行。

有报道称，双方在会晤中表示，同意就在相关岛屿联合开发问题上进行商谈和合作。但舆论认为，这不过是日本释放的所谓善意，但在双方立场严重分歧的情况下，达成联合开发协议的可能性极小。即使双方能够就可能合作的项目清单达成一致，在和平条约谈判没有实质性进展和成果前，这些项目真正进入实施的可能性同样极小。

日方：始终坚持“无可奉告”

日本媒体14日称，此次日俄外长磋商无果而终，日本方面已经有所预感。外长会谈结果使得日本首相安倍晋三的俄罗斯之行收获渺茫。

日本外相在与俄外长会晤后向记者表示，日本首相与俄罗斯总统将于1月22日在俄罗斯举行首脑会晤。

面对无果而终的外长磋商，日本方面还装作淡定，称俄方磋商态度和结果是“预料之中的”，考虑到俄方的立场，日本在磋商过程中一直没有进行反驳。舆论认为，此次外长会谈，让日本对俄强硬的态度有了更大的警惕心理，接下来的和平条约谈判将更加困难。

多年来，日俄之间在领土以及和平条约谈判问题上一波三折，每有进展又被搁置。此前，日本首相安倍在和俄罗斯总统普京就以1956年的日苏共同宣言为基础推进和平条约谈判达成共识后，让日本认为遇到了彻底解决北方领土问题的“千载难逢的机会”，加快了对俄谈判的准备步伐。然而，对于日俄谈判的相关情况和进展，日本外务省、包括河野外相本人也一直以外交谈判涉及国家利益为由，始终坚持“无可奉告”。

此前，日本政府为了推进谈判，曾向俄提议“双方相互放弃围绕‘北方领土’的赔偿权利，因为俄罗斯‘占领’着北方领土”。日本这一做法被认为是在放出探测气球测试俄方的底牌。而俄方认为，日本这是歪曲两国元首所达成的共识“加快领土谈判”的本意，日本这么做只能是恶化谈判氛围，制造干扰因素。

此间分析认为，此次关于日俄和平条约谈判的首次外长磋商从结果看，日俄之间围绕领土问题的谈判“沟壑难平”。

舆论认为，一直主张讨回“北方领土”的日本政府，面对俄罗斯不谈主权问题的态度，显示出了俄在对日本谈判中的优势。今后谈判可能会按照俄方基调向前推进。不谈主权，领土问题难有结果，日本的主权诉求可能会最终落空。（记者 孙昌洪、刘洪亮）

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