中老合作电影近期上映

本报电 （叶亚男）由青年电影制片厂、中视亚太（北京）国际文化传媒有限公司、新华社“新华丝路”、老挝国家电影局制作出品的首部中老合作电影《占芭花开》近期上映。影片围绕中老两国两代人的跨国恋情，讲述双方民间世代友好的故事，并以大量镜头展现老挝美丽的自然风光和悠久的历史文化。
据悉，影片于2016年末在万象开机，由中国、老挝演员出演，在中国、老挝、泰国等地取景拍摄。该片已于2018年2月在老挝首都万象举行的首届“一带一路”老—中合作论坛上举行了首映式，获得老挝社会各界的好评。电影将于近期在国内各大影院上映。
(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)
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