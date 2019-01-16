中国改革开放40年来，越来越多的外国人来到中国，寻求更多元的发展方向和生活方式。他们见证并参与了中国的发展与繁荣，他们既是建设者，也是受益者。人民日报海外网日前推出《别叫我“老外”》系列纪录片，历时一年半，在北京、天津、成都三个城市，追踪拍摄来自美国、俄罗斯、土库曼斯坦、埃塞俄比亚等9个国家的“歪果仁”，深情讲述他们的中国故事。

因为热爱摇滚乐21岁的芬兰小伙艾博来到北京，这里汇集了中国最好的乐手，包括他最喜欢的窦唯。中国的年轻人热爱摇滚，这让他获得了很多演出机会。和艾博一样来北京寻找发展机会的还有韩国人金智虎，2007年，在美国生活了15年的他偶然来北京承接一个建筑设计项目，之后便毅然决定留在北京发展。金智虎看中了北京快速的城市化带给一个年轻设计师的发展空间。他说：“韩国和美国能深挖的空间比较小，但在中国，这个空间是广阔的。”

“老板多放点辣椒！”这是美国人江喃学会的第一句成都话。20年前，他作为交换生刚来成都时，不会说中国话，也听不懂成都方言，只知道当地人因为喜欢吃辣椒，江喃迅速融入了当地生活。后来因为参加一次吃辣椒大赛，成为成都小有名气的“老外”。现在的江喃在当地经营一家火锅店，和成都结下了不解之缘。

同样在中国开启新生活的还有家住天津的墨西哥机长雷默安一家。当初决定来中国时，女儿因不愿离开家乡和他冷战。当他带着全家启程前往中国时，雷默安曾默默流下眼泪，怀疑自己的决定是否正确。

没想到，中国的一切让他震惊。如今，他不仅承担驾驶工作，还为中国蓬勃发展的航空业培养年轻的飞行员。雷默安感叹说：“在中国，我找到了机长的真正价值。”而一度对中国有抵触情绪的女儿也爱上了在天津的生活。

《别叫我“老外”》中的9名“老外”，怀揣着各自梦想远渡重洋，踏上这片土地。

不只是在北京、天津、成都，其他城市的“老外”们也在努力奔跑，他们都是追梦人，在中国寻找属于他们自己的幸福。

这部纪录片一经播出，引起了网友强烈的反响。通过严谨的策划、精良的制作和强有力的推广，《别叫我“老外”》获得了良好的口碑，成为中国优秀纪录片的又一代表作，同时也成为了重要的文化输出品牌和传播典范。

(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)