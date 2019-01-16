英媒：银发模特在中国越来越受欢迎

英国《每日邮报》1月15日文章，一头短发染成金色，一身花衣服色彩鲜艳，中国模特马映红(音)在上海的一个T型台上昂首阔步，时髦而优雅，令人很难相信她已经56岁。她作为模特登台才两年，如今颇受欢迎，为一些知名时尚品牌工作。

中国和国际品牌正竭力拉拢该国日益庞大的“银发消费者”一族，为此商家启用越来越多年纪较大的模特，而马就是该群体中的一员。

她本人也正属于这个上了年纪的目标市场。中国老年人如今舍得给自己花钱。“我每次出门都打扮得漂漂亮亮。我可不想让自己像个老奶奶”，在最近举行的时装表演上她如是说。以前，中国老年人大都出现在人寿保险和医疗广告中。如今，优雅的她们越来越成为高端时尚的宠儿。马说：“在时装展中，他们安排我压轴登场……这样就非常醒目。”

到2050年中国将有1/3人口年龄超过60岁，比美国总人口还多。随着人口老龄化，加上收入和生活水平提高，预计今后几十年中国老年人消费会激增。据消费研究公司英敏特研究，以前人们总希望中国老年人尤其是女性要无私地待在家中照顾孙子女。现在，她们已成为服装、饰品、化妆品和旅游的诱人市场。

兼职模特刘伟(音)表示，在一个尊老爱老传统强烈的文化里，塑造老年模特朝气蓬勃的形象是个好卖点。52岁的他说：“老年人脸部表情会有一种成熟感。”刘当模特才两个月，将其作为一种业余爱好。他是两家上市公司的老总，常以成功商人形象出现在广告中。

模特经纪人米歇尔·简表示：“中国的老年模特市场还不大，但正不断增长。”这反映了西方市场早就有的一种趋势——在西方，各个品牌曾瞄上“婴儿潮”一代人的钱包。

尽管时装品牌接受老年模特的银发和皱纹，但马表示保持时髦和体型依然重要。她每三周做一次头发，为保持健康每天做呼吸运动，还经常到健身房锻炼。

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