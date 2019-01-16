德八大机场罢工搅乱上千航班 被批有损德国形象

“罢工引发德国机场大混乱!”德国《图片报》15日称，德国境内8座机场当天因为安检人员大罢工取消了上千架次航班。德国机场协会批评，大罢工不仅给乘客带来“恐怖体验”，也有损德国作为旅游目的地的形象。

罢工从15日凌晨2时开始，一直持续到晚上8时。参加罢工的包括来自法兰克福、慕尼黑、汉诺威、汉堡等8个机场的乘客、行李和货物安检人员。他们穿着黄背心，举着“更多的工资，更多的安全”等标语，吹着口哨在机场区域游行示威。

受影响最大的是德国最大机场法兰克福机场。因为安检人员罢工，该机场计划的1200个到达和离开航班中，有超过600个被取消。罢工影响到当天该机场的13.5万名乘客。“虽然我们做好了准备，但我们不建议旅客在罢工期间到机场，”一位机场发言人说。

据报道，其他7个机场的航班也有一半以上被取消。罢工甚至还影响到柏林、科隆等未罢工的机场，因为许多航班往返于罢工和未罢工的机场。德国最大航空公司汉莎航空的一位发言人表示，汉莎航空当天约有500个航班将被取消。

德国机场协会预计，8大机场安检人员罢工导致的航班取消和延误，至少会冲击22万名旅客。为此，各大机场纷纷成立团队，向旅客们送上食物及毯子。同时，国际快递公司DHL、UPS等的机场物流业务也严重受阻。

德国电视一台15日报道称，此次大罢工的组织者是德国具有重要影响力的工会组织德国服务行业工会。该工会要求，给德国各地机场的所有安检人员增加薪酬，从现在的每小时17欧元调升到20欧元。德国机场协会负责人贝塞尔批评称，“这次罢工让机场成为解决劳资纠纷的‘前沿阵地’，成了讨价还价的地方”。（作者 青木）

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