“通俄门”又添新证？特朗普否认没收翻译笔记

美国总统唐纳德·特朗普14日否认曾经在某一次与俄罗斯总统会面结束后没收翻译的笔记，而民主党人可能传唤翻译到国会作证。

同一天，媒体报道，特朗普提名为司法部长的威廉·巴尔打算在定于15日举行的提名听证会上告诉国会，他将秉公办事，支持“通俄”调查。

【否认“故事”】

特朗普14日否认他曾经“为俄罗斯工作”和没收翻译的笔记。

美国《纽约时报》11日报道，特朗普2017年5月解除联邦调查局局长詹姆斯·科米的职务，联邦调查局数天后启动反间谍调查和刑事调查，以确定特朗普是否“为俄罗斯工作”、“损害美国利益”。

美国《华盛顿邮报》12日报道，特朗普2017年在德国汉堡与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京小范围会面，时任美国国务卿雷克斯·蒂勒森在场；会面后，特朗普没收翻译所作交谈记录且要求翻译不许外泄交谈内容。

媒体记者14日在白宫就上述报道内容向特朗普求证，获得答复：“我从来没有为俄罗斯工作，而且你们问这个问题就是丢脸，因为这是一派胡言。”

【国会“来劲”】

就“没收笔记”一事，特朗普说他“一无所知”，强调领导人单独会面司空见惯，“没有什么大不了”。

民主党人不那么看。众议院外交委员会主席埃利奥特·恩格尔告诉美国有线电视新闻网：“如果报道属实，这令人不安。我们要追查到底。”

恩格尔说，外交委员会和众议院情报委员会正讨论是否传唤那名翻译到国会作证。按照恩格尔的说法，他不愿意这样做，但是“我们也许别无选择”。

就联邦调查局调查特朗普的报道，众议院司法委员会主席、民主党人杰罗尔德·纳德勒先前说，这一委员会今后数周将采取措施，以便“更好地了解总统的举动和联邦调查局对总统举动的回应”。

另外，众议院情报委员会主席、民主党人亚当·希夫强调，这一委员会将继续调查特朗普与俄罗斯之间的“联系”。

【听证“表态”】

国会参议院司法委员会预定15日上午开始举行听证会，巴尔将成为主角，预期持续两天。

特朗普去年12月提名巴尔出任司法部长，接替11月辞职的杰夫·塞申斯。他当时说，巴尔“一开始就是我的第一选择”。

司法部特别检察官罗伯特·米勒正主持“通俄”调查，内容包括特朗普团队是否在2016年总统竞选期间“串通”俄罗斯方面和特朗普是否妨碍司法。

多家媒体14日援引巴尔准备的书面证词报道，除要求他秉公办事以外，特朗普“没有明示或暗示我做出任何形式的保证和承诺”，他没有给特朗普“任何”保证和承诺。

巴尔表示：“身为司法部长，我将忠于法律、宪法和美国人民。”

【承诺“透明”】

巴尔打算告诉国会，米勒完成“通俄”调查“至关重要”，且国会和公众有权获知调查结果，他将“依法做到尽可能透明”。

与他所述与特朗普的个人接触经历不同，科米2017年告诉国会，特朗普解除他的职务前，曾要求他“表忠心”。

特朗普否认科米的说法，认定“通俄”调查是针对他的“政治迫害”。

巴尔去年向司法部送交一份备忘录，批评针对特朗普是否妨碍司法的调查。他在证词中解释，他只是从法律角度提出异议，并非反对“通俄”调查。巴尔说，他与米勒相识数十年，是朋友。

巴尔现年68岁，共和党人，在已故前总统乔治·赫伯特·沃克·布什、即“老布什”执政时期出任司法部长。

美联社报道，如果不出意外，巴尔的提名将获得批准，不仅缘于共和党在参议院人数占优，而且因为一些民主党籍议员急于替换代理司法部长马修·惠特克。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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