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阿富汗塔利班宣称袭击喀布尔 报复任命萨利赫？

2019年01月16日07:15  来源：新华网
 

阿富汗塔利班15日宣称，这一反政府武装前一天袭击阿富汗首都喀布尔，决意在喀布尔发动更多袭击。

喀布尔一处戒备森严的外国人聚居区附近14日遭遇汽车炸弹袭击，致死至少4人，110多人受伤。

【威力强】

阿富汗塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德15日在社交媒体说，这一组织14日袭击喀布尔东部一个区域。

他说，4人驾驶一辆装载爆炸物的卡车，驶入“绿村”前引爆，炸死“许多外国人”。“绿村”戒备森严，内有一些外国机构和企业。

当地警方早些时候说，一辆装载爆炸物的汽车14日晚在“绿村”附近引爆，正在搜寻袭击参与者。当时没有人员或组织宣称制造袭击。

路透社以阿富汗一名安全人员为消息源报道，爆炸威力强大，震垮“绿村”和海关办事处之间一堵墙；内政部一名高级官员说，爆炸摧毁至少3处检查站，几名私人保安受重伤，“附近居民楼严重受损”。

法新社报道，爆炸震动几乎整座城市，难以确定袭击地点；一些住户和商户的玻璃被震碎。

阿富汗卫生部证实4人死亡，113人受伤，伤员主要是阿富汗平民。调查人员正在确认是否有外国人受伤。

【不罢手】

阿富汗塔利班发言人穆贾希德说，这一组织将针对喀布尔发动更多袭击。法新社报道，塔利班袭击目的是报复总统阿什拉夫·加尼任命前国家安全局局长阿姆鲁拉·萨利赫为内政部长。

加尼去年12月底撤换内政部长，任命萨利赫接任。萨利赫对阿富汗塔利班持强硬立场，在阿富汗塔利班执政时期是反塔利班组织成员，加入塔吉克族主导的反塔利班北方联盟。

14日袭击是塔利班近几个月第二次“认领”针对喀布尔外国人聚居区的袭击。去年11月28日，喀布尔一家英国安保企业驻地附近遭遇汽车炸弹袭击，至少10人死亡，塔利班宣称制造袭击。

阿富汗塔利班袭击目标多为安全部队和政府官员。这一组织本月6日在阿富汗西部巴德吉斯省发动袭击，致死21名警察和亲政府民兵。（安晓萌）（新华社专特稿）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)
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