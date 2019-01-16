美土元首就叙利亚库尔德武装再互动 “警告”待澄清

美国方面14日重申不希望土耳其方面进攻叙利亚库尔德武装，土方则对美方前一天“警告”表达不满。

【通电话】

美国白宫14日说，总统唐纳德·特朗普与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安通电话，说希望双方一同努力，消除土方对叙利亚北部的“安全关切”。

白宫发言人萨拉·桑德斯说，特朗普呼吁土方不要“错误对待”叙利亚库尔德武装“人民保护部队”和其他叙利亚库尔德人，因为美方“曾与他们一起打击（极端组织）‘伊斯兰国’”。

特朗普去年12月宣布准备从叙利亚撤出美军。叙利亚库尔德人担心，美军一旦撤出，将面临土方军事打击，缘由是“人民保护部队”在土方看来是“恐怖组织”。土方多次扬言进攻叙利亚北部库尔德武装控制区。

就特朗普前一天在社交媒体“推特”声称如果土方打击库尔德人，“将会重创土耳其经济”，美国国务卿迈克·蓬佩奥14日身处沙特阿拉伯，回答媒体记者提问时说，美方在“许多地方”施行经济制裁，他假设总统是在谈论类似制裁。

只是，蓬佩奥同时说，就那条推文的含义，“大家应该问总统”。

【理概念】

土耳其总统府14日说，埃尔多安在通话时告诉特朗普，土耳其与叙利亚库尔德人“没有过结”，土方目标是清除“伊斯兰国”、土方视为恐怖组织的库尔德工人党及其在叙利亚的分支。

与埃尔多安和特朗普通话内容相关，土耳其总统府发言人易卜拉欣·卡林前一天借助“推特”回应特朗普并作澄清，即在叙利亚库尔德人与库尔德工人党和“人民保护部队”之间，美方不应该“划等号”。

卡林暗示，美方混淆上述概念，美国总统在推文中犯下“严重错误”。

据白宫最新声明，美军参谋长联席会议主席约瑟夫·邓福德定于15日在比利时与土方继续磋商叙利亚局势。

埃尔多安8日“回避”美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿到访，同一天在土耳其议会指认博尔顿犯下“严重错误”，指后者两天前声称美军从叙利亚撤离有前提条件，包括确保库尔德武装获得保护。

【填“真空”】

特朗普14日再次发布推文，说他与埃尔多安通话时“夸赞”美土经济合作有“巨大潜力”。

媒体报道，特朗普前一天推文似着意“警告”，最新推文有意“灭火”。

就在叙利亚北部设安全区，特朗普13日在推文中提及设立“20英里（32公里）安全区”。美土领导人14日通话时再次提及安全区构想，只是双方事后声明没有就安全区商议提及细节。

土耳其南部与叙利亚北部接壤，库尔德工人党在土耳其南部活动频繁。

就美方撤军，土耳其总统府14日声明，土美双方同意落实曼比季安全合作路线图，防止这一地区在美国撤军后形成恐怖分子得以栖身的“真空”，避免任何因素干扰撤军；土方支持美方撤军决定。

在一些分析师看来，尽管美土就是否打击叙利亚库尔德武装有分歧，两国就多项涉叙事务仍将继续合作。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)