新加坡指责马来西亚船只经常非法侵入其海域

新加坡外交部长维文14日说，新加坡与马来西亚近来争端不断，两国关系可能面临“螺旋式下降”，他希望双方能够友善地化解争执。

【不良信号】

按照维文的说法，马来西亚船只“几乎每天”都在非法侵入新加坡海域。新加坡方面说，一艘马来西亚船只本月9日驶入新加坡海域，一名马来西亚地方高官当时在船上。

新加坡是岛国，北隔柔佛海峡与马来西亚相邻，一半以上用水依赖马来西亚柔佛州供应。

就最新海上纠纷，新加坡政府13日向马来西亚表达抗议，宣布取消一场有关两国贸易合作的会议。

上周，维文会晤马来西亚外交部长赛夫丁·阿卜杜拉，商定化解两国纠纷的多项措施。如今，不少人担忧两国关系再增变数。

维文14日向议会通报，最新纠纷“对我们两国改善关系传递不良的信号”，新加坡与马来西亚可能会各自采取一系列新措施以及反制措施，导致两国关系“出现危险的螺旋式下降”。

新加坡曾是英国殖民地，一度被日本占领，1959年实现自治，1963年与马来亚、沙巴、沙捞越共同组成马来西亚联邦；1965年8月9日脱离马来西亚，成立新加坡共和国；同年10月加入英联邦。

【寻求对话】

新加坡与马来西亚贸易关系紧密，但多年来因供水、填海、白礁岛主权、空域使用等问题有摩擦。

维文14日说：“新加坡仍然致力于寻求对话，友善化解（两国纠纷）。”按照他的说法，如果两国谈判无法达成解决方案，新加坡准备求助于国际社会的化解纠纷机制。

2018年12月，新加坡对马来西亚寻求扩建柔佛州一处港口表示强烈反对。新加坡方面指认扩建港口侵犯新加坡海域；马来西亚反驳，称新加坡方面的说法不准确。

最近数月，两国围绕一处空域管理权发生争执。进出新加坡某些机场的航班需要使用柔佛州部分空域，而两国约定这一空域自1974年起由新加坡负责管理。马来西亚2018年11月底通知新加坡，有意分阶段收回对这一空域的管理权。

2018年6月，马来西亚总理马哈蒂尔·穆罕默德说，马来西亚向新加坡供应河水的价格低得“离谱”，暗示有意涨价。新加坡随即回应，敦促马来西亚遵守1962年达成的供水协议。根据那份协议，新加坡每天可从马来西亚柔佛河取水不超过2.5亿加仑（约94.6万立方米）。

另外，马哈蒂尔2018年5月宣布取消已进入招标阶段的马新高速铁路项目，理由是这一项目耗资巨大、不能带来财政收益。马来西亚方面将与新加坡磋商违约赔偿事宜。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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