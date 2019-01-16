约旦国王时隔十年再访伊拉克 伊拉克地缘优势凸显

约旦国王阿卜杜拉二世14日到访伊拉克首都巴格达，时隔10多年再次访问这一邻国。

美国、伊朗和法国高级官员近期先后访问伊拉克，就一些地区事务争取伊拉克支持。按照一些分析师的说法，这凸显伊拉克的地缘政治优势。

【磋商合作】

伊拉克总统巴尔哈姆·萨利赫14日到机场迎接阿卜杜拉二世，两人随后举行会晤。

阿卜杜拉二世上一次访问伊拉克在2008年。当时他是美国2003年入侵伊拉克、推翻萨达姆·侯赛因政权后首名访问伊拉克的阿拉伯国家领导人。

萨利赫去年10月就任伊拉克总统后访问约旦。

约旦首相奥马尔·拉扎兹去年12月率代表团访问伊拉克。两国就伊拉克从约旦进口电力签署谅解备忘录，商定2019年一季度前完成巴士拉—亚喀巴石油和天然气管道框架协议。

伊拉克与约旦2013年就修建伊拉克南部巴士拉市与约旦红海港口亚喀巴之间1680公里的石油和天然气管道达成一致。不过，由于极端组织“伊斯兰国”肆虐，管道计划一度搁浅。

按照约旦能源部的说法，这条管道每天可输送100万桶原油，其中15万桶用于满足约旦国内需求，其余出口。

伊拉克政治分析师伊萨姆·法伊利告诉法新社记者，约旦“非常想要”建成巴士拉至亚喀巴的输油管道。约旦是中东地区为数不多石油资源不丰富的国家之一。

法伊利说：“大家都认为，伊拉克是一片需要更多来自地区和国际大国投资的处女地。”

【密集访问】

美国总统唐纳德·特朗普去年12月26日“突然”飞抵巴格达以西的阿萨德空军基地，看望驻伊美军，停留大约3个半小时。这一行程事先没有公布。那以后，多名外国高级官员到访伊拉克。

本月9日，美国国务卿迈克·蓬佩奥中东行期间到访巴格达。

伊朗石油部长比詹·纳姆达尔·赞加内和伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫分别在10日和13日到访巴格达。

法国外交部长让-伊夫·勒德里昂14日到访巴格达，会晤伊拉克总理阿迪勒·阿卜杜勒-迈赫迪。

新加坡国立大学中东研究所伊拉克问题专家法纳尔·哈达德告诉法新社记者，多国高官密集访问凸显伊拉克的地缘优势。

哈达德说：“从伊朗到美国、沙特阿拉伯到土耳其、叙利亚到卡塔尔，伊拉克可以与每个国家对话，而这（中东）是个被战略矛盾深度分裂的地区。”

不过，这名专家同时认为，伊拉克也容易卷入地区纷争。他说，“眼下威胁伊拉克稳定的主要因素是美国与伊朗之间紧张局势升级”，最终可能损害伊拉克的利益，阻碍伊拉克重建。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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