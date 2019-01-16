意参院副议长因种族主义言论被判处18个月监禁

意大利国会参议院副议长罗伯托·卡尔代罗利14日由法院判处18个月监禁，缘由是这名极右翼议员先前发表种族主义言论，把意大利首名非洲裔部长比作猩猩。

卡尔代罗利2013年在一场政治集会上说，每次看到时任一体化部长、非洲裔意大利人塞茜尔·基延格的照片，他都会“想到猩猩”。

这番话招致广泛谴责，卡尔代罗利道歉，声称他只是开个“友好的玩笑”。意大利北部城市贝加莫一家法院14日认定卡尔代罗利犯有诽谤罪，由于牵涉种族仇恨言论，情节更为严重，因而判处他18个月监禁。

不清楚卡尔代罗利何时服刑。根据意大利法律，被告就一审判决一般有两次上诉机会，只有在被告行使完两次上诉权利后，判决才得以生效。另一方面，刑期少于两年的监禁在意大利通常会缓期执行。

这一诉讼的审理程序耗费时间较长，原因是卡尔代罗利的议员身份促使宪法法院介入。意大利法律规定，议员享有刑事豁免权。不过，宪法法院裁定，卡尔代罗利所作言论超出豁免范围。

遭卡尔代罗利攻击的基延格在刚果（金）出生，1983年到意大利学习医学，1994年与一名意大利工程师结婚，2013年4月出任一体化部长，不时遭到种族主义言论攻击。

基延格在社交媒体“脸书”上发帖庆祝：“太棒了，太棒了，太棒了！你为种族主义付出沉重代价。不管种族主义在哪里显现，都会受到公开指责。”在她看来，法院在种族主义和排外思潮渐占上风的当下，作出这一判决至关重要。

德新社报道，这不是卡尔代罗利第一次“惹祸”。2006年出任体制改革部长期间，他身穿印有亵渎宗教人物漫画图案的T恤衫，触发舆论争议，时任总理西尔维奥·贝卢斯科尼要求他辞职。

卡尔代罗利所属联盟党持反移民立场，去年6月与民粹主义政党五星运动组成联合政府。联盟党党首、副总理兼内政部长马泰奥·萨尔维尼因基延格指认这一极右翼政党为种族主义党派而起诉她诽谤。法院定于3月29日举行第二次听证会。（王逸君）（新华社专特稿）

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