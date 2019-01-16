驻英大使馆举行招待会庆祝斯蒂芬·佩里荣获“中国改革友谊奖章”

斯蒂芬·佩里向刘晓明大使展示奖章。新华社记者 徐晖 摄

人民网伦敦1月15日电（记者 强薇）1月14日，中国驻英国大使馆举行招待会，庆祝英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里荣获“中国改革友谊奖章”。

中国驻英国大使刘晓明在招待会上表示，上世纪50年代，佩里先生的父亲杰克·佩里与数十位英国工商界人士冲破重重阻力，开启“破冰之旅”，打开同新中国贸易往来的大门。多年来，佩里先生继承父志，积极推进中英经贸合作和人文交流，倡导成立“青年破冰者”和“女性破冰者”组织，使“破冰”精神薪火相传。佩里先生不愧为“中国改革开放的见证者、支持者、贡献者”，不愧为“中国人民的老朋友、好朋友”。佩里先生获得“中国改革友谊奖章”当之无愧。

刘晓明表示，佩里先生获奖对中英关系长远发展有三点启示：一是打破意识形态藩篱，坚持通过接触交流促进理解包容；二是聚焦利益汇合点，坚持通过友好合作实现互利共赢；三是顺应历史发展大势，坚持通过互学互鉴实现共同进步。

斯蒂芬·佩里表示，中国的改革开放40年是一个里程碑，中国在短短40年的时间里经历了工业化、现代化过程，这是英国用200年的时间才取得的成就。中英两国在未来应该抓住机遇，共同发展。佩里表示，中国不断发展的驱动力来源于三个概念，中国特色社会主义、“一带一路”倡议以及人类命运共同体。“如果我们能够充分理解中国提出的这三个概念，世界将迎来一个更美好的时代。”佩里说。

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