英国议会下院投票否决“脱欧”协议

新华社伦敦1月15日电（记者桂涛）英国议会下院15日投票否决了英国政府此前与欧盟达成的“脱欧”协议。

在经过5天辩论后，英国议会下院15日以432票反对、202票支持的投票结果否决了“脱欧”协议。

根据议会下院此前决定，英国首相特雷莎·梅将在21日前提出新“脱欧”方案，并再次提交议会表决。

投票结果公布后，英国反对党工党领导人科尔宾向议会下院提起对政府的不信任动议。英国议会将于16日对这份动议进行辩论和投票。

根据英国政治惯例，一旦议会通过不信任动议，新政府须在14日内组成并获得半数以上议会下院议员支持，否则英国将提前举行大选。

15日当天，英国议会大厦外有分别支持和反对“脱欧”的民众在举行示威。

投票结果公布后，特雷莎·梅在议会发表讲话说，“脱欧”问题不解决将给英国带来更多“不确定性和痛苦”。

分析人士认为，一些保守党下院议员担心协议中有关爱尔兰边界问题的内容将造成英国分裂，因此投了反对票。

特雷莎·梅此前曾警告说，如果“脱欧”协议被否决，英国“不脱欧”的可能性比“无协议脱欧”的可能性要大，这将给人民对国家的信任造成“灾难性的伤害”。

英国于2016年举行全民公投，并以52%的支持率选择“脱欧”。根据此前协议，英国将于3月29日正式退出欧盟。

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