一棒接着一棒跑下去（望海楼）

习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的讲话中指出：“建成社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴，是一场接力跑，我们要一棒接着一棒跑下去，每一代人都要为下一代人跑出一个好成绩。”

这场接力跑，对中国共产党人来说，开始自近一百年前。在使命感召下，一代又一代仁人志士筚路蓝缕，前仆后继。习近平总结说，建立中国共产党、成立中华人民共和国、推进改革开放和中国特色社会主义事业，是五四运动以来我国发生的三大历史性事件，是近代以来实现中华民族伟大复兴的三大里程碑。

中国共产党带领中国人民取得了举世瞩目的成就。中国从一个半殖民地半封建的社会，一跃成为日益走近世界舞台中心的大国。这场接力跑开始时，中国还是“东亚病夫”，而如今中国已实现了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，成为世界第二大经济体。

有了良好的开局第一棒，接下来的每一棒也同样很关键，稍有不慎，就会落后。经过一代代人努力，接力棒交到我们这一代人手中，责任感与使命感激励着我们为下一代人创造更好的条件，继续奋力迈向中华民族伟大复兴的目标。

奔跑需要有远大的目标。到2020年实现全面建成小康社会，是实现“两个一百年”奋斗目标的关键一步。中共十九大报告综合分析了国际国内形势和我国发展条件，将2020年到本世纪中叶分成两个阶段做出部署。就此，我们形成了从全面建成小康社会到基本实现现代化、再到全面建成社会主义现代化强国的战略安排，这就是我们要为之奋斗的目标。

奔跑需要有艰苦奋斗的准备。我们深知，中华民族伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的。大时代千帆竞发、百舸争流，国际形势纷繁复杂，国内建设任务繁重，中国自上而下都做足了准备。以全面深化改革为例，自2014年1月至今，习近平亲自担任组长的中央全面深化改革领导小组共开过40次会议，自2018年3月开始，改名后的中央全面深化改革委员会共开过5次会议，密集审议了数百个改革议题。

奔跑需要有坚定的信仰、信念、信心支撑。对马克思主义的信仰，对中国特色社会主义的信念，对实现中华民族伟大复兴中国梦的信心，是指引和支撑中国人民的强大精神力量。中国改革开放40年来取得巨大成功，正是因为有这一精神力量的强有力支撑。近14亿中国人民心往一处想、劲往一处使，将是一股磅礴伟力，没有什么能够阻挡中国人民追梦的脚步。

中国全力奔跑，一定会从胜利走向胜利。历史进程如同行舟三峡，时而水流湍急，时而峰回路转，时而大浪奔涌，不变的是船头始终向前，不变的是弄潮者始终奋进，不变的是奔流入海的那一天终将到来。我们加油，并坚信会把接力棒稳稳地交到下一代人手中。

（作者为本报评论员）

(责编：王仁宏、曹昆)