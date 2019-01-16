英国成立首个“伦敦文化区”

近日，伦敦沃尔瑟姆森林区举行仪式庆祝英国历史上首个“伦敦文化区”成立，并正式公布了将在2019年举行的一系列文化活动安排。

“伦敦文化区”以欧洲每年评选的“欧洲文化之都”为灵感，以目前的伦敦行政区划为基础，评选出具有地域文化特色和多元文化融合等特点的“文化区”。沃尔瑟姆森林区和布兰特区分别被评选为2019和2020年度的“伦敦文化区”，伦敦市将各拨款135万英镑（1英镑约合8.7元人民币），用于筹划各项活动。

多年来，“欧洲文化之都”在推广欧洲城市文化生活和文化发展方面展示出了巨大的影响力。格拉斯哥和利物浦这两座英国城市曾当选“欧洲文化之都”。两座城市如今已是国际知名的文化城市。设立“伦敦文化区”的目的也是为了将文化注入社区生活，让不同文化背景、不同年龄段的民众有机会接触和体验多元文化的精彩。

沃尔瑟姆森林区筹划了延续一整年的精彩活动，致力于让区划内超过85%的家庭参与到各类文化活动之中。预计将吸引50万国内外参观者，在推广当地文化特色的同时拉动区域经济增长。

沃尔瑟姆森林区主席克莱尔·考格希尔表示：“对文化的投入是居民享受高质量生活必不可少的方面。‘伦敦文化区’的各项活动既是沃尔瑟姆森林区悠久文化传统的折射，也是打破艺术家和普通居民之间界限、让所有人参与到打造文化平台这一过程的机会。”

在仪式上，沃尔瑟姆森林区对即将举行的各项活动做了简短介绍。2019年5月6日将举行的庆祝五一劳动节的活动吸引了记者的注意。

这一活动不仅要为所有的劳动者过节，还要庆祝现代自行车的发明。现代自行车前后轮大小一致、高度适当、有刹车和橡胶轮胎，大大便利了普通劳动者的出行。其发明者约翰·斯塔利的家乡正是伦敦沃尔瑟姆森林区。在活动当天，人们将骑着自行车走街串巷，在纪念斯塔利发明自行车的同时，欣赏沃尔瑟姆森林区优美的风景，将历史、文化、生活方式有机结合起来。

伦敦市长萨迪克·汗表示，希望“伦敦文化区”能够让各个团体的人们走到一起、更加团结，享受文化和艺术带给他们的积极影响，同时将这种文化魅力传递给年轻人和下一代。

（本报伦敦电）

《 人民日报 》（ 2019年01月16日 17 版）

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