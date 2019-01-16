国家电网海外首个独立投资建设大型项目投运

巴西特里斯皮尔斯水电500千伏送出二期输电特许经营权项目C标段近日顺利投入商业运营，标志着国家电网海外首个独立投资建设的大型项目正式投运。

特里斯皮尔斯输电特许权二期项目位于巴西中北部的马托格罗索州，是巴西特里斯皮尔斯河流域水电开发的配套输电工程，也是巴西电网中西和东南联网重点项目。该项目包括C、O两个标段，长约1272公里，途经20多个城市，总投资19亿雷亚尔（约合5亿美元），30年特许经营权。O标段已于2018年6月3日投运。

特里斯皮尔斯输电站二期输电项目的投运对缓解巴西东南部地区电力紧张、优化巴西输电网结构、加强巴西电网安全稳定起到了重要作用，可以满足800万人的年用电需求。同时，项目建设期间创造了超过4000个直接就业岗位，为巴西贡献税收超过8000万雷亚尔（约合2156万美元）。

（据新华社里约热内卢电 记者赵焱）

2019年东盟旅游论坛在越南开幕

2019年东盟旅游论坛近日在越南北部广宁省下龙市开幕，来自东盟成员国和对话伙伴国的旅游官员、业界代表等约2000人参加论坛。

本届东盟旅游论坛主题为“东盟：一体的力量”，将持续至18日。论坛期间将召开东盟国家旅游组织会议、东盟旅游部长会议等系列会议，还将举办为期3天的国际旅游展会。

在近日召开的东盟国家旅游组织会议上，近200名代表讨论了旅游业对经济增长的贡献及促进旅游业可持续发展的措施。越南国家旅游总局局长阮重庆在会议开幕式上说，旅游不仅是东盟国家乃至世界各国的重要发展动力，更有助于深化各国在政治和文化领域的相互理解，推动双边与多边合作。

（据新华社河内电 记者王迪、陶军）

研究发现一种抗眩晕药有助恢复记忆

日本北海道大学日前发布的一项最新研究显示，抗眩晕处方药倍他司汀具有帮助恢复记忆的功能，可能有助于认知症（痴呆症）的治疗。

研究人员让38名健康成年人观看128张照片，一周后再对他们展开测试，给他们看上周看过的、没看过的和类似的照片各32张。其中一组人在辨认照片前会服用倍他司汀，另一组人则服用安慰剂。结果发现，服用倍他司汀的人能够回忆起更多照片，记忆照片的正确率要高出约11%。

研究人员希望这一研究能够有助于医学界研发治疗阿尔茨海默病等认知症的新药。

（据新华社东京电 记者华义）

《 人民日报 》（ 2019年01月16日 17 版）

(责编：王仁宏、曹昆)