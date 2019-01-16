1月1日，阿拉伯语版电视剧《欢乐颂》登上埃及电视荧屏。图为两名当地观众在开播仪式上合影留念。

本报记者 周 輖摄

■近年来，一系列制作精良的中国电视剧陆续登上埃及电视荧屏，生动展现了当代中国的社会生活图景，受到广泛欢迎

■除了电视剧，中国电影在埃及也赢得不少“粉丝”。每次举办中国电影展，现场都座无虚席

■中国电影集团公司去年在开罗中国文化中心设立电影厅，未来将有更多优秀中国影视作品与埃及观众见面

今年1月1日起，阿拉伯语版电视剧《欢乐颂》登上埃及电视荧屏，颇受当地观众欢迎。近年来，越来越多的中国电视剧走入埃及观众视野，中国电影展映活动也在埃及多次举办。中国影视作品成为埃及观众了解中国的窗口，拉近了两国人民的距离。

“这些优秀的中国影视作品让埃及观众更加了解中国”

“这部电视剧剧情精彩，贴近生活！”“中国的电视剧制作精良，我很喜欢。”……阿拉伯语版电视剧《欢乐颂》共42集，讲述5位年轻中国女孩的都市生活故事。电视剧受到当地观众广泛欢迎。不仅当地媒体详细刊登电视剧的播出预告，不少观众也在网上留言讨论剧情，还有不少人向朋友推荐这部电视剧。

据了解，该片的配译工作由埃及本土的专业人士担任，前后耗时4个月完成。承担配音工作的埃及Vibration工作室负责人阿什拉夫告诉本报记者，《欢乐颂》非常生动地展现了当代中国的社会生活图景。在配译过程中，他们仔细推敲每一个细节的表达，让语言更加本地化，更贴近观众的收视习惯。阿什拉夫说，“这些年中国的发展世界有目共睹。中国电视剧的制作水准也在不断发展提高，这些优秀的中国影视作品让埃及观众更加了解中国。”

近年来，一系列制作精良的中国电视剧陆续登上埃及电视荧屏，成为埃及观众了解中国的窗口。此前，埃及国家电视台第二频道曾播出过阿拉伯语版电视剧《金太郎的幸福生活》和《媳妇的美好时代》，分别创下2.8%和3.2%的收视率。2016年，阿拉伯语版《父母爱情》在埃及国家电视台第二频道播映，观众好评如潮，收视率为3.8%，观众人数多达400万。

“每周才播放一部中国电影，实在不过瘾”

除了电视剧，中国电影在埃及也赢得不少“粉丝”。去年下半年，埃及国家电视台第二频道每周五晚播出一部中国电影，连播7周。那一阵子，每到周末，家住开罗马阿迪地区的侯萨姆就会早早守在电视机前，等待电影的放映。“7部电影都播放完之后，周末还真有点不太习惯。”他印象最深刻的是成龙主演的电影《十二生肖》，尤其对其中的中国功夫打斗场景印象深刻。“每周才播放一部中国电影，实在不过瘾。”

此外，埃及还常常举办中国电影展。每次举办相关活动，现场都座无虚席。去年9月，开罗哈奈吉尔艺术中心举办了为期5天的“埃及中国电影展”，活动现场热闹非凡。电影展期间，播放了中国电影《狼图腾》。当银幕上出现蔚蓝的天空、一碧千里的内蒙古大草原时，现场一片惊叹；随着剧情的发展，现场时而爆发笑声，时而有人感叹。影片结束后，观众爆发出热烈的掌声，经久不息。

艾哈迈德是一名埃及音乐人。他对本报记者表示，中国电影中展现的美丽风景令他印象深刻。“看完这部电影，我就爱上了中国。中国除了现代化的高楼大厦，还有这么美丽的绿水青山。电影展现了一个更加真实、多元的中国，我已经迫不及待想要去中国旅行了！”开罗女孩马娜尔在影片散场后，挤进人群，用手机拍下另外几部电影的放映时间表和海报，她说要第一时间把影片放映安排分享给自己的朋友。

埃及文化部文化发展基金会主席法塔赫·阿卜杜·瓦哈布对这样的文化交流活动赞赏有加。他表示，电影是传播历史文化与发展成就的重要窗口，在埃及展映中国电影将加深埃及人民对中国文化的了解。埃及国家电影中心主任哈立德·阿卜杜勒·贾里勒表示，在埃及放映的中国电影都是经过精心挑选的，有助于埃及观众更好地了解中国的风土人情。

“我感到剧中人物与自己的距离很近”

中国影视作品为什么能有这样的影响力？在埃及国家新闻委员会秘书长易卜拉欣·艾勒伊拉基看来，埃中两国民众在文化和情感上有诸多交汇点，这使得中国影视作品的剧情很容易让埃及观众产生共鸣，中国故事拉近了埃中人民的距离。配音演员萨默尔有同样的看法。他表示，“在为电视剧配音时，我感到剧中人物与自己的距离很近”。

当地媒体评论说，埃及一直都看好中国。埃中两国的友谊之花绽放得越来越灿烂，是双方顶层设计和两国人民共同培育和努力的结果。尤其是在中国国家主席习近平2016年初对埃及成功进行国事访问后，两国各方面关系加速发展，人文交流也驶入快车道。

去年9月，中国电影集团公司（简称中影集团）在开罗中国文化中心设立电影厅。该电影厅由中影集团为开罗中国文化中心量身定做，采用了中国自主知识产权、国际领先水平的激光放映机设备，并按照五星影院标准实施了安装、技术培训等保障工作，为电影厅开展重大电影展映活动及日常放映提供了硬件和技术上的支撑。从开放至今，电影厅累计开展中国电影展映活动13次，放映了《绣春刀》《唐人街探案2》《旋风女队》等18部中国故事片、纪录片等。

中影集团公司董事长焦宏奋表示，作为中埃两国人文交流的重要组成部分，中国电影是一个非常好的载体。希望以更广泛的视角展示中国社会的发展、中国的优秀文化和普通中国人的情感生活，加深埃及人民对中国电影、中国文化的了解与认知，促进中埃两国人民心灵相通。

贾里勒介绍，自2017年以来，埃中两国在影视领域开展了深度合作，共同举办的电影见面会超过了此前数量之和。未来，埃及国家电影中心不仅要在中国举办埃及电影周，还将与中国合作拍片，为两国共同拍摄影片提供设备并进行人员培训。

（本报开罗电）

《 人民日报 》（ 2019年01月16日 17 版）

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