下一轮也门和谈将在约旦举行

据新华社安曼1月15日电 （记者林晓蔚）约旦外交部15日发表声明说，该国政府已同意将也门政府和胡塞武装的下一轮和谈安排在约旦举行。

声明说，约旦政府已同意联合国也门问题特使格里菲思希望将也门冲突双方下一轮和谈安排在约旦举行的请求，也门冲突双方将在下一轮和谈中讨论交换战俘的问题。

声明表示，约旦支持一切致力于解决也门危机的努力，希望双方能最终达成政治解决方案。

2018年12月，联合国主持的新一轮也门和谈在瑞典首都斯德哥尔摩举行，也门政府和胡塞武装代表在涉及停火、战俘交换、荷台达控制权等重要议题上达成一致。双方还同意在2019年1月底继续谈判。

《 人民日报 》（ 2019年01月16日 16 版）

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