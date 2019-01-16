美国穿梭外交难解中东困局

美国国务卿蓬佩奥1月14日晚结束对阿曼的访问回国，为其中东之行画上句号。在近一周的时间里，他除按公开计划访问中东7国外，还突访伊拉克。然而，分析人士认为，蓬佩奥此行不仅没有给地区热点问题带来任何建设性解决方案，也无法打消地区盟友对美国中东政策走向的疑虑。

分析指出，蓬佩奥此次中东之行主要有四个目的：一是鼓动阿拉伯国家建立针对伊朗的“中东战略联盟”；二是确保海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）的完整，避免美国失去在中东的战略支点；三是安抚阿拉伯国家盟友，舒缓其对美国从叙利亚撤军的失望与担忧；四是要求阿拉伯国家提供更多资金支持。然而，蓬佩奥此行成果有限。

美国在“遏制伊朗势力”方面不遗余力。蓬佩奥11日在阿联酋首都阿布扎比表示，2月13日至14日将在波兰首都华沙举行有关中东议题的国际性会议，寻求进一步对伊朗施压。伊拉克总理迈赫迪证实，美国和伊拉克双方会谈的重点是如何限制伊朗在该国的影响力，推动伊拉克停止从伊朗进口电力和天然气。

美国在中东如何扮演所谓“新角色”仍不明朗。蓬佩奥10日下午在开罗发表演讲，被认为是全面阐述美国政府中东政策未来走向的宣言。然而，演讲充斥着对美国上一届政府中东政策的指责，并未提出除加紧制裁伊朗外更加具体的政策构想。

阿联酋《国民报》援引开罗美国大学中东研究学者舍哈塔的话说，蓬佩奥的中东之行表明，美国现政府对于地区实际问题的表态远不如前几届政府清晰，且中东问题在美国对外政策的排名明显靠后。在中东国家关心的叙利亚撤军问题上，此前美国总统与美国总统国家安全事务助理博尔顿等核心幕僚的公开表态自相矛盾，蓬佩奥未就此做出更加合理的解释。《今日埃及报》称，蓬佩奥只是一再强调美国撤军的前提是完全打败极端组织“伊斯兰国”，但从未具体回应此前提出的撤军时间表。

蓬佩奥此行访问的8个国家，正是美国推动的“中东战略联盟”所包含的国家。分析认为，海合会国家间芥蒂已生，弥合难度不小，海合会虽不至于近期分裂，但互不信任现象严重。此外，其他阿拉伯国家未必跟随沙特步伐，加入美国主导的“中东战略联盟”，纵使该联盟建立，可能也只是一个有名无实的架子。

分析人士认为，蓬佩奥中东之行最大的收获是获得了海湾国家的资金支持，仅与卡塔尔一国就签订了扩建美国军事基地备忘录。卡塔尔将为扩建美军基地追加资金，还承诺未来两年对美国投资由原来规划的300亿美元提升到450亿美元。不过总体而言，这些有限成果不足以解开当前的中东困局。

（本报开罗1月15日电）

《 人民日报 》（ 2019年01月16日 16 版）

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