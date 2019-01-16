本报北京1月15日电 （记者罗珊珊）15日上午，中国记协举办2019年第1期“新闻茶座”，邀请中国现代国际关系研究院世界经济研究所前所长、研究员陈凤英以“展望2019年世界经济”为主题与外国驻京记者、驻华使馆新闻官、港澳台记者和内地记者进行交流，并答记者提问。
陈凤英认为，2019年全球经济环境异常复杂，但世界经济依然在增长。要理性看待中国经济增速下滑的状况，增速放缓是正常的，背后是经济质量和效益的提升，中国经济一直是问题导向，一直在解决问题、应对危机。2019年，经济环境危与机并存，我们要继续打好三大攻坚战，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，抓住机遇，走高质量发展道路。
《 人民日报 》（ 2019年01月16日 16 版）
(责编：王仁宏、曹昆)
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