埃及全力维护国内安全

为了应对严峻的安全形势，埃及政府自1月15日凌晨1时起将全国范围的紧急状态再次延长3个月，这是本轮紧急状态实施以来的第七次延长。在紧急状态下，军队和警方将采取必要措施打击恐怖主义，以维护公共安全和社会秩序。这一法令由总统塞西签署、埃及议会日前通过。

进入2019年以来，埃及安全形势趋紧。1月5日，开罗纳赛尔城的一处科普特东正教堂发生爆炸，造成1名警察死亡、两名警察受伤。去年12月28日晚间，一辆载有外国游客的旅游巴士遭遇路边炸弹袭击，导致两名越南游客和一名埃及导游死亡，十余人受伤，爆炸地点距离吉萨金字塔不足4000米，而埃及旅游业刚刚步入复苏轨道。

埃及议会国防和国家安全委员会负责人表示，延长紧急状态是消除恐怖主义威胁的有效手段，有助于保障国家利益。该委员会发布的报告指出，埃及的反恐行动，特别是在西奈半岛的反恐行动能够持续推进并取得积极成效，很大程度上归功于紧急状态的实施。

2017年4月，埃及北部城市坦塔和亚历山大分别发生针对教堂的爆炸袭击，造成至少45人死亡，极端组织“伊斯兰国”宣称制造袭击。埃及议会随后表决通过在全国范围内实施为期3个月的紧急状态并延续至今。

虽然埃及安全形势让一些人感到担忧，但整体来看，恐怖主义影响力正不断下降，其生存空间日益减少。埃及国家信息服务中心最新的报告显示，埃及去年发生了8起恐怖袭击事件，远低于2014年的222起。但此前针对外国人的袭击事件在埃及较为少见，分析人士表示，埃及各方仍应时刻保持警惕，防止恐怖势力反扑。

2018年2月以来，埃及军方发起代号为“西奈2018”的大规模反恐行动，以清除西奈半岛等地的恐怖势力，迄今已打死数百名恐怖分子，向外界传递出信号，将持续严厉打击试图破坏国家安全的犯罪分子。去年底旅游巴士袭击事件发生后，埃及安全部队也做出强力回应，在次日凌晨对吉萨省和北西奈省内的3处恐怖分子据点发起突袭，共打死40名恐怖分子。本月12日，埃及安全部队突袭南部地区一处恐怖分子据点，击毙6名恐怖分子。

埃及内政部长马哈茂德·陶菲格日前表示，埃及将协调所有国家机构，毫不犹豫地采取措施维护国内安全，继续对恐怖分子进行先发制人的打击。“恐怖分子的行为不会削弱我们维护国家稳定的决心。”马哈茂德说。

（本报开罗1月15日电）

《 人民日报 》（ 2019年01月16日 16 版）

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