冲突不断，阿富汗和平进程难推进（国际视点）

联合国人道主义事务协调办公室近期发布的报告显示，2018年各类武装冲突、安全局势动荡等原因造成阿富汗全国有大约34.3万人流离失所。

图为：喀布尔一处流离失所者聚集地。

一名流离失所者在路边推销口香糖。

新华社记者 代 贺摄

■政治不稳定因素增多，为胶着的国内局势平添变数。

■安全形势持续恶化表明美国的阿富汗政策收效甚微。

■过去的一年充满暴力和动荡，和平的希望依然渺茫。

近日，阿富汗安全形势持续恶化。阿首都喀布尔第九警区1月14日晚发生爆炸袭击造成4人死亡、113人受伤。阿富汗塔利班组织15日声称实施了这起爆炸袭击。几天前，阿富汗南部坎大哈省和西部赫拉特省分别发生袭击事件，造成包括警察和平民在内的10人死亡，6人受伤，还有十余名武装人员被打死打伤。

舆论普遍认为，安全形势持续恶化表明美国的阿富汗政策收效甚微。美国2001年发动阿富汗战争、推翻塔利班政权，却在2018年被迫与塔利班就停火与撤军展开直接会谈。尽管当前国际社会在斡旋推动阿富汗各派谈判，然而谈判面临重重障碍，阿富汗和平进程依然长路漫漫。

安全形势持续恶化

阿富汗帕杰瓦克通讯社报道称，2018年以来，塔利班组织攻势凶猛，极端组织发起的袭击有增无减，各类袭击事件平均每天造成73名阿富汗人伤亡。阿富汗政府疲于应对塔利班组织的攻势，也给了“伊斯兰国”等极端组织喘息的空间，极端组织去年在阿富汗境内的活动显著上升，造成巨大人员伤亡。据统计，阿富汗2018年共发生近2400起袭击事件，造成至少1.6万人死亡、1.1万人受伤，伤亡总数较2017年上升7个百分点。

2019年是阿富汗总统大选年，政治不稳定因素增多，为当前胶着的阿富汗局势平添变数。日前，阿富汗独立选举委员会表示，由于安全、技术、资金等原因，原定今年4月举行的总统大选将推迟到7月举行。

去年10月，阿富汗在动荡中举行了自2001年后的第三届国民议会选举，共有400万人参与了投票。从去年年初开始，针对选举的各类袭击事件频发，塔利班武装组织和阿富汗政府之间的武装冲突不断加剧，武装分子去年8月一度与阿富汗安全部队在加兹尼省首府加兹尼市展开激烈巷战，造成数百人伤亡。官方数据显示，仅“投票日”当天阿富汗各地共发生至少192起安全事件，造成上百人伤亡。选前曾遭受塔利班强势进攻的两个省份的选举被迫推迟。

在2001年“9·11”恐怖袭击事件发生后，美国发动阿富汗战争并在当地大规模部署军事力量，高峰时期部署人数超过10万。2014年，美军撤出了大部分部队，但是现阶段仍有约1.4万名士兵驻扎在阿富汗。2018年，美军增加了对阿富汗塔利班的空袭力度，然而适得其反，塔利班控制了更多区域。

反恐行动难有成效

美国中东研究所高级研究员艾哈迈德·马吉迪尔表示，去年美国的阿富汗政策显然没有产生任何切实的效果。“军事行动的升级既未能削弱塔利班，也未能迫使塔利班与阿政府谈判达成政治解决以结束战争。”此外，马吉迪尔认为，美国打击阿富汗恐怖组织的反恐行动也难有成效。

联合国秘书长阿富汗事务特别代表山本忠通近期在向安理会通报阿富汗局势时表示，“当下的关键是促成有关各方正式和谈。”山本忠通同时敦促阿富汗冲突各方减少暴力，建立互信，同时呼吁地区国家为和谈创造有利环境。

继去年7月首次直接对话后，美国官员和塔利班代表于去年12月中旬在阿联酋首都阿布扎比举行了2018年的第三次会谈，讨论了有关未来撤军以及停火建议的问题。塔利班原定于今年1月晚些时候在沙特与美国官员展开进一步会谈，但是路透社6日报道称，塔利班已经取消原定于沙特首都利雅得的会谈计划，并希望把会谈地点改在卡塔尔。

《阿富汗时报》分析认为，尽管当前有关各方仍在积极推动和谈，但是迄今为止未能取得任何进展。马吉迪尔表示，阿富汗过去的一年充满暴力和动荡，短期内迎来和平的希望依然渺茫。

（本报伊斯兰堡、华盛顿1月15日电）

《 人民日报 》（ 2019年01月16日 16 版）

(责编：王仁宏、曹昆)