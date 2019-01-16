孙春兰同芬兰总统尼尼斯托出席“2019中芬冬季运动年”开幕式

本报北京1月15日电 （记者季芳）国务院副总理孙春兰15日晚同芬兰总统尼尼斯托在北京共同出席“2019中芬冬季运动年”开幕式。

孙春兰指出，举办“2019中芬冬季运动年”是习近平主席同尼尼斯托总统达成的重要共识。昨天，两国元首共同启动运动年，掀起活动第一轮高潮。中芬体育、特别是冬季运动合作基础坚实、发展迅速。双方要继续密切协作，落实好两国元首共识，共同举办一届精彩纷呈的冬季运动年。尼尼斯托表示，芬方高度重视办好运动年，相信两国冬季运动合作将为芬中关系注入新活力。

开幕式前，孙春兰与尼尼斯托共同参观中芬体育交流图片展。

《 人民日报 》（ 2019年01月16日 03 版）

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