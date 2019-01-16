亚投行树立国际合作典范（国际论坛）

■亚投行开业3年，获得国际社会的高度信任和美誉，充分验证了习近平主席提出倡议的远见卓识，彰显了中国的影响力、感召力和公信力

1月16日，亚洲基础设施投资银行迎来开业3周年。改革开放让中国融入世界经济，深度参与多边合作，在国际舞台上不断展现大国风采。亚投行是中国改革开放和深度参与国际经济金融合作的重要产物，是一项令人瞩目的成果。

国际社会密切关注这家由中国发起成立并作为最大股东的多边开发银行。从一开始，亚投行的定位就明确清晰。我们致力于打造一个具有21世纪公司治理架构的新型国际多边开发机构，其特点是开放包容，公开透明，高起点，高标准；通过对基础设施和其他生产性领域的投资，促进互联互通，加强区域和国际合作，改善环境，保护生态，应对气候变化，造福亚洲和其他地区的人民。精干、廉洁、绿色是亚投行的价值观念；务实、高效、求真是亚投行的行为准则。

在筹建亚投行的过程中，中国政府恪守诺言，在历次谈判代表会议中平等待人，倾听各方意见，始终坚持遵循国际上普遍接受的准则。亚投行开业以来，中国政府从不干预管理部门的日常工作，而是通过董事会行使股东的权力，确保亚投行按照国际机构的规则运营。如今亚投行已从最初的57个创始成员，发展到今天遍布各大洲的93个成员，并且继续扩大着“朋友圈”。

3年来，亚投行在国际多边开发银行大家庭中发挥着越来越重要的作用，得到国际社会广泛信任和认可。亚投行所有成员和衷共济、精诚合作；亚投行还与现有多边机构展开了卓有成效的合作。2017年，标普、穆迪和惠誉三大国际信用评级机构均给予亚投行3A评级；2018年，这三大机构在对亚投行的运营和风险管控进行审议后，确认保持3A评级。当初对亚投行的种种疑虑和猜测，涣然冰释。有外国媒体评价，“亚投行作为国际金融机构的地位逐渐得到巩固”。这充分说明，在国际事务中，只要有博大的胸怀，遵循国际标准，尊重他人，加强沟通，就能够得到国际社会的信赖和支持。

3年来，亚投行的各种规章制度已基本建立并得到严格执行。各类专业人才招聘稳中有进，现有的员工来自40多个国家和地区，可谓群英荟萃。亚投行的业务发展坚持稳扎稳打、量质兼顾。截至2018年底，亚投行累计批准贷款75亿美元，撬动其他投资近400亿美元，已批准的35个项目覆盖印度尼西亚、印度、巴基斯坦、塔吉克斯坦、土耳其、埃及等13个国家，涉及交通、能源、电信、城市发展等多个领域。这些项目有助于完善所在国的基础设施建设，推动经济发展，改善生态环境，提高当地人民的生活水平。亚投行在2017年底批准的北京“煤改气”工程项目已经在2018年实施，在便利北京周边地区人民生活的同时改善北京的空气质量。

3年来，亚投行的管理经营模式以及初始业绩，得到各方普遍认可。哈佛大学教授傅高义称赞“亚投行是好事，做法不错”。世界银行前行长佐利克认为，亚投行发挥了非常重要的作用，在治理、透明度、国际标准和合作等方面树立了典范。

亚投行获得国际社会的高度信任和美誉，充分验证了习近平主席提出倡议的远见卓识，彰显了中国的影响力、感召力和公信力。我们要在迈好第一步的扎实基础上持之以恒，坚持高标准，保持亚投行开业以来的良好发展势头。

（作者为亚洲基础设施投资银行行长）

《 人民日报 》（ 2019年01月16日 03 版）

(责编：王仁宏、曹昆)