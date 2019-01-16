促进地区和世界共同发展

亚投行董事代表团在孟加拉国考察电力输配系统扩建升级项目。该项目让上千万孟加拉国人用上了电。图为一农户第一次用上了电。

亚投行供图

■亚投行获得了国际三大评级机构的3A评级及巴塞尔银行监管委员会的零风险权重认定。

■“这些项目直接改变了当地人的生活，改善了国家发展的面貌。”

3年前的1月16日，亚洲基础设施投资银行（亚投行）正式开业。3年来，这个中国倡议成立的新型多边开发银行，成员数量已从57个增至93个，累计批准贷款75亿美元。截至目前，亚投行以基础设施互联互通项目为重点，覆盖东亚、东南亚、南亚、中亚、西亚、非洲等6个地区13个国家，撬动其他投资近400亿美元进入相关基础设施投资项目。

开业3年来，亚投行在治理结构、政策标准、运营模式等方面体现出国际性、规范性和高标准，赢得了国际社会广泛认可和赞誉，亚投行获得了国际三大评级机构的3A评级及巴塞尔银行监管委员会的零风险权重认定。作为推动构建人类命运共同体的重要平台，亚投行将不断为促进地区和世界共同发展注入新活力。

最新获批项目——

投资4亿美元，将让330万人用上安全饮用水

2018年12月，亚投行批准了印度安得拉邦管道供水工程的贷款项目，这也是亚投行最新批准的一个贷款项目。印度水污染比较严重，水净化设备落后，成为影响人们健康的主要因素之一。这一投资4亿美元的项目，将让安得拉邦330万人用上安全饮用水。

随着这一项目获批，亚投行对印度的贷款项目已经达到9个，贷款额总计超过20亿美元。亚投行的相关资料显示，印度获批的亚投行贷款主要集中在交通、电力、供水等基础设施建设领域。

“印度是亚投行最大借款方，亚投行的贷款促进了印度基础设施建设的改善，例如，孟买地铁4号线引入了亚投行贷款，这条地铁线将减少孟买市区35%的车流量，将极大改善孟买的交通状况。”印度国防研究与分析研究所研究员潘达对本报记者说。

孟加拉国发展同样受制于落后的基础设施，特别是电力短缺。亚投行在孟加拉国的第一个贷款项目就涉及电力，在该国巴里萨尔大区博拉岛上投资6000万美元建设的220兆瓦绿色联合循环发电厂项目完工后，每年将新增发电量1300兆瓦时。“孟加拉国严重的电力短缺正在影响其经济增长，并制约了减贫的努力，这项投资将帮助孟加拉国增加电力供应，有效缓解当地用电紧张局面，促进当地工业发展和人民生活水平的提高。”孟加拉国政策研究所执行总裁曼苏尔告诉本报记者。

孟加拉国《每日星报》记者赫什娜对本报记者说，亚投行在电力、天然气等方面的贷款项目都与促进孟加拉国的经济增长和政府宏大目标相一致，目前孟加拉国逐渐成为亚投行主要借贷国之一。

增强发展活力——

直接针对基础设施薄弱之处，广泛惠及民生

在众多亚投行与印尼合作项目中，对印尼国家贫民窟升级项目的融资支持效果最为显著，直接改善了印尼数千万贫民窟居民的生活质量。2016年4月，印尼国家贫民窟升级项目由印尼政府正式推出，这项总投资为17.4亿美元的项目，旨在通过修建和改造水、电、路等基础设施来提升贫民窟的居住条件。项目推出两个月后，世界银行和亚投行宣布作为合作伙伴共同提供4.33亿美元的融资，其中一半由亚投行承担。

世界银行印尼国家贫民窟升级项目负责人乔治·苏拉娅预计，印尼有约2900万人生活在贫民窟，这一项目将令970万居民直接受益，另有数百万居民间接获益。

首都马尼拉的防洪项目是亚投行在菲律宾的第一个项目。马尼拉市现有的排水系统建于上世纪70年代，目前已严重老化失修。尤其在每年6到10月的台风季节，马尼拉市内洪涝频发，经常导致交通瘫痪及人员伤亡。

根据亚投行的规划，该防洪项目将对36个现有水泵站的设备进行现代化更新，并新建20个水泵站，同时重修市区水道，还包括垃圾处理、排水管道维修等，并且将为重新安置的人口提供住房。亚投行的文件显示，该项目将覆盖2900公顷区域，惠及21万个家庭约97万人。

中亚国家塔吉克斯坦利用亚投行贷款全面推进了首都杜尚别市政道路及立交桥建设项目、杜尚别至邻国乌兹别克斯坦的高速公路现代化改造项目、努列克水电站项目等重点工程。塔吉克斯坦总统战略研究中心第一副主任赛福洛·萨法罗夫表示，“这些项目直接改变了当地人的生活，改善了国家发展的面貌。”

近几年，利用亚投行的资金，塔吉克斯坦大幅改善了本国的基础设施状况。萨法罗夫表示，亚投行在亚洲的发展方面发挥了重要的作用，“亚投行的项目直接针对基础设施的薄弱之处，有利于激发当地的发展活力”。

（本报新德里、曼谷、阿拉木图1月15日电 记者苑基荣、赵益普、周翰博）

《 人民日报 》（ 2019年01月16日 03 版）

(责编：王仁宏、曹昆)