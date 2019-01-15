《爱因斯坦传》读书分享会：你能听懂的相对论

爱因斯坦是20世纪最著名的人物之一，他那著名的公式E＝mc2，解开了千万年来人类无法企及的光的秘密，也使能量和质量的等值让人们牢记不忘。于尔根·奈佛的《爱因斯坦传》正是研究爱因斯坦这一“整个世纪的大脑”之运作规律的书：他何以揭示宇宙最强秘境？他为什么成为曾在这个星球上漫步的最著名人物？他怎样看待世界，世界又如何待他？

2019年1月11日，在中国国际展览中心北京图书订货会上，中央编译出版社联手理论物理学博士、科普作家吴宝俊与《爱因斯坦传》译者之一马怀琪，举办了以“为什么是他发现了光的秘密？”为主题的《案因斯坦传》读书分享会。

吴宝俊是著名科普作家，马怀琪则是对东西方文学都有深入了解的多产译者。科学的灵动与文学的反思，在这两位嘉宾的对话之间频频碰出火花，现场交替着爆笑与沉思。

吴宝俊用通俗诙谐的语言讲解了爱因斯坦最重大的发现——相对论。从物体之间瞬时传递的超距作用，到电磁现象与牛顿力学定律之间的神奇矛盾，再到爱因斯坦相对论的时空观，最终推导出光速为什么是不可超越的，整个讲解过程可谓妙趣横生。（讲解详情请关注活动实录）相对论的发现改变了爱因斯坦，也改变了世界。根据《爱因斯坦传》的描述，广义相对论中，恒星发出的光在经过巨大天体时会发生偏折，这一理论在1919年的天文观测和实验中得到证实——这件事带来了整个学术界的轰动。

针对这一话题，马怀琪讨论道，爱因斯坦提出相对论的前后，是欧洲科学技术大发展的一百多年，也是中华民族积贫积弱、受尽欺辱的一百多年。希特勒迫害犹太人，致使以爱因斯坦为代表的大批优秀科学家避居美国，从而导致科学中心转移到美国，这是美国成为世界霸主的重要原因。我们国家今天的崛起，与一大批优秀的中国科学家的努力是分不开的，希望我们能像当年美国媒体狂热报道爱因斯坦的科学发现那样，来关注我国的科学家与他们的科研成果。

除了对相对论的讲解以外，吴宝俊还分享了包括激光在内的爱因斯坦的其他科学发现与大量科学趣闻，在风趣中却体现着爱因斯坦对人类命运的关切、对战争的反对。他建议读者用《爱因斯坦传》这样的传记充实自己的书架，使得年轻人成长过程中那转瞬即逝的好奇心，能够在书中得到满足与愉悦。

关于爱因斯坦的传记，世界上有很多，马怀琪认为，于尔根·奈佛的这部《爱因斯坦传》可读性最强，材料翔实，剪裁得当，深入浅出，使得一般读者也能明白一些诸如相对论这样深奥的学说与理论。爱因斯坦被尊为科学殿堂的神话和圣人，但作者呈现给我们的却是一个与常人具有同样多重性格、拥有丰富生活和感情的立体的人。

中央编译出版社作为活动策划方，希望《爱因斯坦传》只是一个引子，能够为全社会对科学的兴趣与尊崇推波助澜。今年，“编译·传记”丛书还将推出一系列对人类文明有重大影响的科学传记。

(责编：赵芮(实习生)、常红)