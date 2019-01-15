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曜阳关爱行动把爱送到湖北英山县

2019年01月15日11:45  来源：人民网
 
曜阳关爱行动把爱送到湖北英山县

1月14日至15日，中国红十字会总会事业发展中心与湖北省红十字会在湖北省英山县共同举办的“曜阳关爱行动——走进英山”捐赠慰问活动举行。

在爱心企业相助下，中国红十字会总会事业发展中心向英山县石头咀镇捐赠生物酵素产品、助步车、坐便轮椅、脚部防褥疮垫等价值共计约30万元的养老设备及生活物资。

第十二届全国政协委员、中国文艺志愿者协会副主席、中国书法家协会顾问赵长青主席向石头咀镇农村福利院捐赠字画作品。事业发展中心博爱艺术团还为当地老年朋友奉献了精彩的慰问演出。

15日上午，事业发展中心主任江丹一行分两组前往石头咀镇水口村和石头咀镇叶家山村入户慰问军人家属，并代表红十字会向慰问对象赠送慰问金和生活用品。

总会事业发展中心主任江丹表示，石头咀镇的叶家山村和水口村是事业发展中心的对口帮扶村。2018年12月，事业发展中心安排专人前往两村，对两个村的地理环境、基础设施建设、特色产业、贫困程度、资金缺口、养老教育工作和红十字博爱家园项目进行精准扶贫调研工作。

本次走进英山开展“曜阳关爱行动”捐赠慰问，是为了向石头咀镇老人送温暖，帮助改善老人生活境遇和品质；与是根据对口帮扶村的实际需要，将“困难老人、贫困学子、医疗健康、特色农业”确定为帮扶对象和方向，“希望通过与英山县县委、县政府及有关部门、爱心企业等多方合作，助力推动英山县脱贫补缺、提质增收工作。”

(责编：赵芮(实习生)、常红)
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