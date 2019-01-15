伊朗宣布卫星发射失败

新华社德黑兰1月15日电 据伊朗新闻电视台15日报道，伊朗当天使用国产运载火箭发射一枚人造卫星，卫星未能进入预定轨道。

按照伊朗通信和信息部长穆罕默德·贾赫鲁米的说法，火箭一二级分离正常，但第三级未能达到预定速度，没能将卫星送入预定轨道。

贾赫鲁米说，这次发射的是一枚环境监测卫星。他没有透露卫星大小和火箭有效载荷等关键信息。不过他强调，接下来伊朗还会发射一枚近地轨道卫星，这次发射“一定会成功”。

伊朗曾进行过数次空间发射活动。美国认为运载火箭与弹道导弹技术相通，已多次表示反对伊朗进行卫星发射活动。

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