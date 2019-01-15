山东电建一公司在巴西承建输电线路正式投入商业运行

人民网里约热内卢1月15日电 （张远南）近日，中国电建集团山东电建一公司承建的的TP二期500千伏713公里线路顺利送电投产，正式进入商业运营阶段，这是继2016年3月该公司承建的巴西TP一期500千伏双回路线路投产商运后，在巴西特里斯皮尔斯水电站输出工程的又一重点项目。

TP二期项目位于巴西马托格罗索州，是特里斯皮尔斯水电站清洁能源外送的重要通道，是巴西南北电力走廊的重要部分。全线长1011公里，途经原始森林、山峦无人区、沼泽区等自然环境、社会条件复杂，资源匮乏地区。

山东电建一公司在2016年11月签订合同后，快速组建项目部，积极推进项目前期策划和设计优化工作，2017年6月2日正式开工。全体中巴员工发扬“电建铁军”精神，秉承着“办法总比困难多”的理念，群策群力，凝心聚力，勇于克服交通差、征地难、雨季长等各类困难，采取钻孔、大开挖、螺旋状、钢桩、岩石锚固等多种类型基础施工，稳步推进基础施工；采取汽车吊立塔和抱杆立塔相结合的方式，大大缩短了立塔工期；采用一个放线团队、两套放线设备的放线组织模式，缩短了放线设备转场时间，使放线效率在TP二期各标段中位居第一。

项目履约过程中严格遵守巴西的环境、劳工、质量、安全等规定，合理配置巴方管理团队，不断加强员工队伍建设和管理，做好文化融合，把公司优秀的管理理念与项目属地文化相融合，取长补短，打造生产、劳工、安全、质量等专业管理团队，提高项目整体管理效率，未雨绸缪，防范安全劳工风险。项目高峰期巴西员工达2300人以上，项目各管理部室制定了中巴员工分工明确、流程清晰、中葡结合的管理制度，保障了项目高效有序运转，以人为本，开展丰富多彩的文化交流活动，中巴团队不断融合，凝聚力逐步增强，最终克服“工期紧、任务重、条件差、标准高” 等种种不利因素历时19个月完成了全线路施工，提前近两个月移交投产。

TP二期项目是山东电建一公司在巴西完成的500千伏以上等级第7条输电线路，该公司在南美总包的500千伏以上输电线路累计达到2948公里，其中2447公里线路已全面运行投入使用，其中巴西TP一期马托格罗索输变电项目被评为“中国电力优质工程奖（境外）”和“国家优质工程金奖”。

(责编：袁昕(实习生)、徐祥丽)