神秘佛国老挝1月18日将首登中国大银幕

新华丝路网北京1月15日电（记者张璐曦）由青年电影制片厂、中视亚太（北京）国际文化传媒有限公司以及老挝国家电影局、新华社中国经济信息社联合出品的电影《占芭花开》，将于1月18日在全国各大院线影院上映。对很多中国人来说还相对神秘的佛国老挝，将首度在中国大银幕上展现美丽的原生态风光和风土人情。

花开情浓 世代流传

抗日战争时期，为对抗侵略者和保卫中国西南大后方补给线安全，中国派出远征军远赴缅甸浴血奋战，为抗日战争的最终胜利立下汗马功劳。战争异常残酷，许多老兵流落异国他乡，老挝作为缅甸的邻国，“金三角”区域的组成部分之一，也有一批老兵到了这里。同时，近年来，随着中老交往持续深化，经贸往来不断密切，不少中国企业、商人到老挝投资兴业。在这些背景下，中国男主角与老挝女主角机缘巧合在老挝相聚。男女主角素未谋面，但却一见倾心，在占芭树下展开了一段浪漫动人的爱情故事。在这条看似俗套的故事线背后，还隐藏着一段更为凄美的故事，静待着您在欣赏老挝美景的同时去发现。

影片既展现了中国抗日远征军老兵守护家园的执着坚守，又描绘了中老年轻一代不忘祖辈遗志、冲破地域阻隔相知相爱的真挚情感。在影片中两位主人公的完美演绎下，地域、国籍、文化已经不是爱情的阻隔线，万里之遥的距离、对上一代承诺的守望、占芭树下的誓言，让这段感情势必要突破千难万阻，究竟能否终成眷属？让我们在影片中寻找答案。

世外古都 遗世独立

《占芭花开》为纪念中老两国建交55周年而拍摄，在影片中，观众不仅能了解昔日中国抗日远征军的历史和今日中老两国携手发展的故事，更能看到老挝传统的古老文化和旖旎的异国风情，以及神秘佛国之魅力。这是老挝原生态风情首次亮相中国大银幕，影片从不同角度展现了老挝的人文风情、地域风光，让这个不染凡尘、世外桃源般的国度首次向国人展现它绚丽夺目的风采。女主角的家乡琅勃拉邦是老挝著名的古都与佛教中心，也是世界文化遗产之一，整座古城成为文化遗产，这在全世界也并不多见。

这里寺庙遍布、僧侣众多，一花一木都呈现出一种静谧之美。随着影片情节的推进，这一世外桃源徐徐展开画卷，观众会如身临其境般享受一次洗涤心灵的异国之旅。

山水同源 民心相交

发源于中国西南地区的澜沧江，流出中国后名字被称为“湄公河”，这条河流流经缅甸、老挝、泰国、柬埔寨，由越南注入南海，是东南亚最长的河流。自古以来这条河就是沿岸各国人民经贸旅游、友好交往的“黄金水道”。电影《占芭花开》的故事发生地老挝，与中国山同脉水同源，这份山水相连的亲情，让中国与老挝人民的友谊深厚绵长。

自“一带一路”倡议提出以来，中老两国在经贸往来、人文交流等领域不断开展务实合作，取得多项成果，连接两国的航空、铁路等交通线路越来越便利，两国旅游领域交流合作顺利开展，往来规模逐年扩大，2017年突破了百万人次，同比增加近六成。在中老全面战略合作伙伴关系不断发展的大背景下，中国与老挝经贸往来日益频繁，人文交流更是成果丰硕，两国首次合拍电影《占芭花开》就是最有力的见证。

众所周知，老挝旅游资源十分丰富，原生态的丛林、河流、湖泊、原野、瀑布等自然资源景观，以及众多的历史文化遗迹，都是老挝吸引游客的一张张名片。《占芭花开》将于1月18日在全国上映，届时请您走进影院，一睹老挝原生态风光。2018年2月4日，在万象举行的首届“一带一路”老—中合作论坛上，该片在老挝首映，获得老方各界人士包括华侨华人的一致好评。

今年恰逢“中老旅游年”，电影将为中老友谊献上一份贺礼，也是两国深厚友谊的见证。老挝目前已实行中国居民因私护照落地签，因此，如果您在新的一年来一场“说走就走”的旅行，老挝可以说是一个不错的选择。

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