【中国那些事儿】 “中国瑜伽第一村”扶贫又扶心   外媒点赞中国富有创造力的扶贫之路

中国日报网1月15日电 在河北省张家口市玉狗梁村，村民们每天都会聚集到村里的广场练习瑜伽，风雨无阻。在日复一日的坚持中，他们的身体变得灵活了、精神气儿更足了，也寻得了一条富有特色的脱贫致富之路。

加拿大《环球邮报》网站1月10日报道称，通过练习瑜伽，玉狗梁村的村民们不仅正在摆脱贫困，也显著地提高了思想和精神风貌。瑜伽兴村，体现了中国在扶贫领域的创新性和创造力。

《环球邮报》网站报道截图

报道称，玉狗梁村地处张家口市张北县，地理位置较偏，属于贫困村。村里仅有100来名常住居民，而且大部分都是些老人家。但是一大清早，就有30多人裹着外套、迎着初升的太阳来到村广场。他们在广场上集合，沿着广场四周排成队，然后做起了瑜伽——屈膝下蹲、伸出手臂，站在砖块上保持平衡。大部分人每天要练两次，每次一个小时。

卢文震是村里的扶贫干部，曾在一所学院任职，他喜欢音乐和唱歌，是他把瑜伽带进了玉狗梁村。但卢文震被派到村里可不是为了推广健身，而是为了扶贫。2016年，卢文震与两名同事带着任务来到了玉狗梁村。“我们的最终目标就是要提高村民收入、消除贫困。”

卢文震在接受采访时称，他第一次想到瑜伽是为了解决一个意想不到的问题：他无法像村民那样盘腿坐着，他想提高自己的柔韧性，很快他发现瑜伽也可以缓解村民们腰酸背痛等病痛，可是最初村民们并不理解。卢文震说：“自从我们来到村里扶贫，有些村民就不太高兴，因为他们想为什么不给他们直接发钱。” 但是卢文震坚持给村民做工作，告诉他们瑜伽能强身健体。

作为扶贫干部，卢文震和同事们一直在商讨研究如何开展扶贫。但扶贫工作面临着许多困难。在玉狗梁村，很多人都外出打工去了，村里60岁的老人都算年轻的了，而且留下的老人往往体弱多病。玉狗梁村还面临缺水问题。卢文震说：“庄稼的生长和产量，全都要看老天爷的脸色。老天爷下雨，人们才有东西吃。”

报道认为，玉狗梁村面临的情况在扶贫工作中并不少见。香港中文大学刘佐德全球经济及金融研究所常务所长庄太量教授表示：“在一些农村地区，人们受教育水平不高，也很少掌握满足市场需求的知识和技能。”庄教授还指出，一些扶贫干部由于不是专家，在解决经济问题上也能力不足。

卢文震先是尝试帮助村民在微信上卖村里种植的土豆，卖是卖得出去，但是由于运费成本太高，他发现这不是长久之计。

玉狗梁村需要探索一条脱贫的创新之路。这时卢文震也意识到“瑜伽还能扶贫”。

村民们称，练瑜伽改变了他们的生活。图片来源：《环球邮报》网站报道截图

在练习了一段瑜伽后，村民们下地干活更有劲儿了。67岁的张志英（音）之前驼背，经常背疼，还不时头晕，睡眠也不好。她说：“卢书记来了以后，教我们瑜伽，改变了我的生活。”现在她呼吸顺畅了，身体也更灵活了。“之前我每天只能吃一个馒头，现在能吃两个了。”75岁的吴琦莲（音）说，“（做完瑜伽）我身上也不疼了，心情也好了。”瑜伽有了忠实粉丝。 “冬天也在室外练，风雨无阻。” 82岁的常淑梅（音）说。

村民们一边干活一边向记者表示，身体好了，干起农活效率更高了，还有一些意想不到的好处。2017年，玉狗梁村被授予 “中国瑜伽第一村”的称号，虽然这这一称号没有带来奖金，但这让不少人注意到了这个村子，吸引了不少媒体前来采访，继而引发了网络关注。有些老人从远在外地的子女那要来了智能手机。“他们就想看看自己在新闻报道里的照片。”卢文震说道。

除了提高村民们的劳动效率之外，卢文震还希望瑜伽能吸引游客前来参观，从而带动经济发展。与此同时，他也在试着转变人们对贫困的看法。在中国，人们通常认为“物质生活优先于精神生活”，“我要做的就是扭转这种看法，”他说。

《纽约时报》网站报道截图

其实，美国《纽约时报》网站早在去年就曾报道过玉狗梁村村民练瑜伽的故事。报道称，玉狗梁村留守村民平均年龄为65岁，他们以养牛放羊以及耕种小块土地为生。这个逐渐老龄化的小村庄需要活力和激情。村干部卢文震为此提出了一个大胆的计划，让村民们练瑜伽。而在瑜伽的作用下，村民们节省了医疗费用。玉狗梁也因此受到了中国各大媒体的广泛关注。卢文震说，他希望借关注度的提升吸引更多游客。

加拿大《环球邮报》称，中国正致力于在2020年彻底消除国内的极端贫困，而“瑜伽兴村”是中国扶贫的一项创新举措。“瑜伽兴村”既体现了中国扶贫工作的创新性，也说明了地方在进行扶贫时享有很高的自由度。

报道称，根据中国官方统计数据，中国扶贫资金投入增长迅速，从2013至2017年，扶贫资金数额大体上翻了一番。不仅如此，项目审批权限也下放到县，到县比例从2014年的70%提高到2017年的95%。中国脱贫攻坚战创下佳绩，在短短五年间，极端贫困人口减少约三分之二。截至2017年底，剩余贫困人口3000万左右。

卢文震说服村民种植藜麦，以增加收入。图片来源：《环球邮报》网站报道截图

报道进一步指出，中国正在努力改善贫困人口的生活条件。政府鼓励和引导企业推进产业扶贫，出台帮助贫困地区投资和旅游业发展的相关政策，提倡农产品网上销售，推广中药材种植。

除了借助瑜伽减贫，玉狗梁村也在积极寻求更多的脱贫致富之路。例如，从干旱的土地里创收。去年，卢文震说服村民种植藜麦，希望市价更高的藜麦能让村民在土地面积一定的情况下收入增长两倍。

王璐翻译了文中部分内容。

(责编：白宇)