“相信中国将举办一届非常成功的冬奥会”

芬兰欧洲事务、文化和体育部长特尔霍在庆祝活动上致辞。刘仲华摄

人民网北京1月14日电（记者 刘仲华）“我们很高兴跟中国在冬季运动领域进行合作。相信中国将像成功举办夏季奥运会那样，举办一届非常成功的冬奥会”。芬兰欧洲事务、文化和体育部长萨姆波·特尔霍1月14日在接受记者采访时表示。为庆祝“2019中芬冬季运动年”正式启动，中芬两国体育界人士14日汇聚北京，围绕如何推进两国在冬季运动领域的合作进行了热烈讨论。

庆祝活动由芬兰顶级冰球队赫尔辛基小丑队携手中方合作伙伴共同主办。来自中芬两国体育界和相关企业代表近百人出席。特尔霍在开幕式上说：“作为芬兰欧洲事务、文化与体育部负责人，很荣幸为芬中两国在冰雪运动领域的合作贡献力量。希望芬中双方进一步落实两国领导人达成的共识，围绕2019年芬中冬季运动年和2022年北京冬奥会，加强冰雪运动领域人才培养、技术合作、赛事举办、场馆建设等领域交流，推动双方关系迈上新台阶。”

芬兰首都赫尔辛基市副市长纳希玛·拉兹穆娅在致辞中表示，芬兰是冬季运动的发源地之一，有深厚的冰雪体育产业和冰雪体育运动基础，希望与中国开展多领域、多层次的交流与合作，共同为“2019中芬冬季运动年”和2022北京冬奥会添砖加瓦，为中芬两国人民的友谊架起交流的桥梁。

2017年，对芬兰进行国事访问的中国国家主席习近平与芬兰总统尼尼斯托发表联合声明，决定推动两国在冬季运动领域的交流。两国元首商定，将2019年定为“中芬冬季运动年”。1月14日，习近平主席与正在中国访问的尼尼斯托总统在北京共同出席了“2019中芬冬季运动年”启动仪式。

赫尔辛基小丑俱乐部主席孔贺宁对记者表示，非常希望借助“2019中芬冬季运动年”的开启，深化芬中冰雪运动合作。出席庆祝活动的嘉宾普遍认为，中芬冬季运动发展契合度高、互补性强，合作潜力巨大。相信“2019中芬冬季运动年”将推动两国体育合作迈上新台阶，共同为中芬人文交流注入新活力，不断推动中芬面向未来的新型合作伙伴关系迈上新台阶。

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)