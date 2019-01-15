联合国报告：中国是创意产品和服务的最大单一出口国和进口国

人民网联合国1月14日电（记者 殷淼）联合国贸易和发展组织14日发布的一份报告显示，在2002年至2015年间，中国的创意产品贸易年平均增长14％，并以1914亿美元成为创意产品和服务的最大单一出口国和进口国。

据悉，创意产业包括建筑，艺术和手工艺，营销和广告，媒体和出版，研究和开发，软件，电脑游戏和其他核心创意工作。

联合国贸易和发展组织今天发布的第二期《创意经济展望》报告，标题为“创意产业的国际贸易趋势”，研究分析了2002年至2015年期间创意经济对世界贸易的贡献。报告显示，全球创意产品的贸易是一个不断扩大并具有弹性的行业，过去13年来，创意产品的出口增长率超过7％，全球创意产品市场从2002年的2080亿美元增加到2015年的5090亿美元，价值翻了一番。中国的增长尤其显著，中国在创意产品和服务的贸易中占据了主导地位，其创意产品出口增长率是全球平均水平的两倍。

报告指出，中国是创意产品和服务的最大单一出口国和进口国。它是过去十五年来创意经济繁荣背后的主要动力，并且占据了很大的份额。数据显示，中国在2002年至2015年间的创意产品贸易年均增长14％。2002年，中国的创意产品贸易额为320亿美元。到2014年，这一数字增长了五倍多，达到了1914亿美元。2015年，中国的创意产品出口量是美国的四倍。

报告还指出，中国、中国香港、印度、新加坡、中国台湾省、土耳其、泰国、马来西亚、墨西哥和菲律宾是促进全球创意产品贸易的十大发展中经济体。

联合国贸发会议组织创意经济项目负责人玛丽莎·亨德森表示：“尽管全球贸易下滑影响了所有行业，但报告显示创意经济比大多数行业更具弹性。”

亨德森说：“创意经济的表现令人鼓舞，它正在通过文化、技术、商业和创新的交汇而蓬勃发展。” 她还表示： “南南贸易合作正在上升，尤其是创意经济，看起来将成为未来充满活力的增长领域。”

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