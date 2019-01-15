中国援非“万村通”项目助力尼日利亚乡村联通世界

14日，尼日利亚首都阿布贾远郊的帕杜玛村洋溢着喜庆气氛。村民们聚集在村中央的广场上，见证村里的一件盛事：开通数字电视。

中国援非“万村通”尼日利亚项目启动仪式当天在这里举行。帕杜玛村此前被选为受援的1000个尼日利亚村庄之一。村民们将从此告别长期以来画面模糊、频道匮乏的模拟电视信号，“像城里人一样”看上信号稳定、内容丰富的数字电视节目。

“万村通”项目是2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会提出的中非人文领域合作举措之一，旨在为非洲国家的1万个村庄接入卫星数字电视信号，并向20万个非洲家庭捐赠机顶盒。中国的四达时代集团负责项目实施并承担后续商业化运营及维护。

“万村通”尼日利亚项目将在每个受援村庄选取三个公共区域，如学校、医院和教堂等，安装投影电视和电视机，村民可以通过这些设备免费收看21套卫星电视节目。项目还将向每个村庄的20户家庭赠送机顶盒和两个月的收视费；两个月后用户不缴费也可继续免费收看一套卫星电视节目，或者选择每月缴纳900奈拉（合18元人民币）收看34套节目。

村民优素福·迪奥在接受采访时抑制不住脸上的笑意，他家是村里这次受赠机顶盒的20户家庭之一。几天前四达时代集团的技术人员已经为他家开通了收看权限。

迪奥告诉记者，从此他和家人也能“像城里人一样”看到有几十个频道的数字电视节目了。他说，他自己喜欢看足球赛和新闻节目，而妻子和孩子则喜欢电视剧和其他娱乐节目。“有了数字电视，这些都能满足。现在每天傍晚都有20多个邻居来我家看电视。”

尼日利亚新闻和文化部长拉伊·穆罕默德在项目启动仪式上说，资讯就是力量，“万村通”项目让村民有机会看到丰富的本地和外国电视节目，从而开阔眼界、更好地了解世界。

他还说，“万村通”项目启动恰逢其时。尼日利亚将在一个多月后举行大选，通过各种节目，村民们将比以往任何时候都更了解候选人情况和大选进展情况。

中国驻尼日利亚大使周平剑表示，电视是人们了解外界的一扇窗户，中国政府很高兴参与这个加强尼日利亚人民与外部联系的项目。中方致力于落实中非合作论坛成果，将与尼方紧密合作，确保论坛成果惠及两国人民，促进两国人文交流、民心相通。

作为项目实施方，四达时代集团尼日利亚公司负责人张进说，很高兴能与中尼政府合作推进“万村通”项目，把信息和欢乐通过卫星电视节目带给尼日利亚人民。（记者郭骏）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)