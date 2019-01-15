新闻分析：蓬佩奥中东之行成果有限

美国国务卿蓬佩奥14日晚结束对阿曼访问回国，结束了他对中东的访问。

分析人士认为，蓬佩奥此次中东之行主要目的有四：一是鼓动阿拉伯国家建立针对伊朗的“中东战略联盟”；二是确保海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）的完整，避免美国失去在中东的战略支点；三是安抚阿拉伯国家盟友，舒缓其对美国从叙利亚撤军的失望与担忧；四是要求阿拉伯国家提供更多资金支持。

然而，蓬佩奥中东之行难称圆满。

首先，美国旨在建立针对伊朗的“中东战略联盟”的目的难以完全实现。美国总统特朗普上任后奉行敌视伊朗政策，推翻前任奥巴马政府与多国签署的伊核协议，蓬佩奥甚至公开批评奥巴马的中东政策。美国与伊朗的宿敌沙特阿拉伯一道围堵伊朗，但其他阿拉伯国家未必跟随沙特步伐，加入美国主导的“中东战略联盟”。

卡塔尔因沙特等国对它实施断交封锁，大量货物供应依赖或取道伊朗等国，民航班机不得不避开沙特等国领空、绕飞伊朗领空，在此情形下当然不会与沙特站在一起反对伊朗；阿曼素与伊朗交好，两国还签署了军事合作协议；阿联酋因与伊朗的岛屿之争不想开罪伊朗；什叶派执政的伊拉克与伊朗关系密切，两国形同盟友；约旦与埃及因地缘因素对伊朗影响不大。由此看来，纵使美国主导的“中东战略联盟”建立，有可能也只是一个有形无实的架子。

其次，海合会国家间芥蒂已生，弥合难度不小，海合会虽不至于近期分裂，但互不信任现象严重。

卡塔尔对海合会不及时处理海湾断交危机颇有微词，对海合会失去信任。为摆脱沙特影响，卡塔尔还特立独行、游离于海合会外，于去年12月3日宣布退出石油输出国组织（欧佩克），还两次宣布大幅提高天然气产量。海湾断交危机爆发也使阿曼、科威特不免有唇亡齿寒之感，海合会内部只有沙特、巴林、阿联酋意见相对一致。卡塔尔资深政治评论员奈比尔认为，无论美国如何努力，海合会的团结程度、影响力都不会回到断交危机以前的状态。

另外，美国突然宣布从叙利亚撤军完全是出于自身利益考虑，未顾及地区盟友的感受与利益，令阿拉伯国家失望。奈比尔认为，以美国为首的西方国家的支持与怂恿促使海湾国家反对叙利亚巴沙尔政权，而美国置海湾盟友于不顾，突然从叙利亚撤军，是无视海湾国家、将海湾国家置于难堪境地的行为。

分析人士认为，蓬佩奥中东之行最大的收获是获得了海湾国家的资金支持，仅从卡塔尔一国蓬佩奥便斩获甚丰。蓬佩奥访问卡塔尔期间，美国与卡塔尔签订了扩建美国军事基地备忘录，卡塔尔将为扩建美军基地追加资金，还承诺未来两年对美国投资由原来规划的300亿美元提升到450亿美元。不过总体而言，蓬佩奥的中东之行成果有限。（记者杨元勇）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)