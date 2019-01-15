俄日领导人将会晤讨论和平条约

俄罗斯克里姆林宫网站14日说，俄总统普京将于22日在莫斯科与日本首相安倍晋三会谈，讨论俄日和平条约、双边关系和国际问题等。

据悉，俄日领导人会谈议题包括两国在政治、经贸和人文领域开展合作的现状和前景。俄日领导人去年在新加坡东亚合作领导人会议和阿根廷布宜诺斯艾利斯G20峰会期间曾会晤，为落实这两次会晤内容，普京与安倍将讨论俄日为签订和平条约所需解决的问题。

此外，俄外交部网站14日发声明说，俄外长拉夫罗夫与日本外务大臣河野太郎当天在莫斯科举行会谈。拉夫罗夫在会谈后说，南千岛群岛（日方称北方四岛）的主权问题“不容讨论”，南千岛群岛是俄罗斯领土。

对俄日和平条约，拉夫罗夫说，俄日双方在此问题上存在“根本分歧”，但两国领导人就推进双边关系全面正常化表达了政治意愿，这促使双方就相关问题展开对话。他进一步表示，为推进缔结和平条约，日方应全面承认第二次世界大战结果，其中包括南千岛群岛的主权问题。

日本北海道以北的齿舞、色丹、国后、择捉四岛被日本称为北方四岛，俄罗斯称之为南千岛群岛。这些岛屿二战前属于日本，二战后被苏联占领，苏联解体后由俄罗斯作为继承国实际控制。俄日因这些岛屿归属问题争议不断，双方至今未缔结和平条约。

根据普京与安倍最近两次会晤结果，俄日双方商定以1956年《苏日共同宣言》为基础，加快和平条约谈判进程。宣言中有关条款规定，苏联在条约缔结后向日本移交争议岛屿中面积较小的色丹和齿舞。普京去年11月指出，《苏日共同宣言》虽确认苏联在与日本签订和平条约后愿向后者移交两岛屿，但未说明这些岛屿主权归属。（记者栾海 李奥）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)