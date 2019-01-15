英国发布空气污染治理新战略

英国政府14日发布一份新的战略规划，将采取多项措施治理空气污染，以降低空气污染对社会及民众的负面影响。

这份“洁净空气战略”的一个长期目标是大幅减少空气中的颗粒物水平。政府承诺到2025年，让英国居住在颗粒物污染水平超标地区的人数减少一半。超标是指超出世界卫生组织建议标准。

与此同时，该战略计划到2020年将空气污染给英国社会带来的经济损失每年减少17亿英镑（约合21.9亿美元），并且从2030年起更要每年减少经济损失达53亿英镑。

英国已于2017年宣布，将从2040年起禁止出售新柴油和汽油汽车。为实现“洁净空气战略”目标，英国政府不仅将采取更严格的措施来管制车辆排放，还将对多种其他排放来源进行更严格管理。例如政府、企业和社区将合力对许多家庭使用的火炉进行管理，限制污染严重的化石燃料和燃烧效率不高的火炉等供暖设备在市场上销售。此外，政府也将引入新的管理条例，要求农民使用低排放的农业技术，尽可能降低施肥等作业带来的污染。

英国环境、食品与农村事务大臣迈克尔·戈夫说，提到空气污染，人们首先想到的是汽车尾气排放，但事实上交通污染只是其中一部分，这个新战略规划的目的就是要让社会各领域的人们都参与到污染物减排上来，洁净空气，从而保护民众健康。（记者张家伟）

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