美报告：因政府部分关门 近4.3万移民听证会取消

据美国中文网报道，一份最新报告显示，由于政府关门，司法机构已经取消了将近4.3万个移民案听证会。如若关门继续，数以万计的听证会恐怕会被重新安排。律师表示，即使政府重开，某些地区的移民可能需要等待多达四年之久，才会被重新安排听证机会。

根据雪城大学事务记录访问信息交换中心(TRAC)的报告，部分政府停摆已影响了大多数移民法庭，在12月24日到1月11日的区间内，导致42729次听证会被取消。

而政府停摆每持续一周，将会导致另外2万次听证会被取消。根据TRAC的说法，如果关门一直持续到1月底，将有超过10万人的移民听证会被推迟。

新泽西州的移民律师波洛克( Alan Pollock)接受美国哥伦比亚广播公司(CBS)采访时说：“这情况持续的时间越长，对于已经过度工作且人手不足的移民法庭系统来说，将是灾难性的。”

根据TRAC的说法，一旦政府重新开放，移民法庭除要面临创纪录的80万件移民积案外，还要额外处理这些被取消听证会的移民案。

自特朗普2017年1月就职以来，移民积案增长了49%，这是因为司法部重启了大量已结案的案件，以查处移民欺诈行为。政府停摆加上特朗普政府的这些政策，移民专业人士估计积案可能会增至110万例。

移民律师还说，由于积案，这些移民的案件可能需要重新排期，但遥遥无期。移民律师鲍尔斯(Ruby Powers)说，在休斯顿，听证会排到了2022年。

负责监督所有移民法庭的司法部分支机构——移民审查执行办公室没有回应置评请求。

(责编：罗冰倩(实习生)、樊海旭)