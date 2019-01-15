人民网讯 沙特气象和环境局14日向全国发出最强寒潮警报：未来几天气温大幅下降，人们要做好防寒准备。
沙特气象和环境局14日发出警报称，14日夜间开始，全国大部分地区，特别是中部、东部、北部边境、朱夫、卡西姆五个地区气温将降到零度以下，部分农村地区会降到零下3度。要求人们做好御寒准备。
“阿拉伯地区气象中心”也发布报告表示，“强大的冷气团目前正奔向沙特中部和北部，14日夜间到15日，沙特北部和西北部大部分地区气温将降到零度以下，然后会转向中部地区，这是该季度最强和持续时间最长的寒潮。”（安国章）
(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)
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