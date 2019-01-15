红灯还是绿灯？脱欧协议迎表决，英站上分叉路口

当地时间15日晚间，英国议会将对首相特蕾莎·梅与欧盟达成的“脱欧”协议草案进行表决。这份备受争议的方案，如今终于迎来了开启“最终命运”的时刻。

这份协议都有哪些内容？各方对其是何态度？这场表决对英国脱欧又将有怎样的影响？我们一一为你解答。

这份脱欧协议草案主要涵盖哪些内容？

根据英国政府公布的草案内容，正式脱欧后，英国将与欧盟设置21个月的“脱欧过渡期”，过渡期内，英国仍将留在关税同盟，享受贸易零关税待遇；英国在欧盟公民、欧盟在英公民将继续享有工作、生活、学习的各项权利。

爱尔兰地区不设置“硬边界”，在过渡期内双方继续协商解决办法，如有需要，英国可在2020年7月1日前提出要求，对过渡期延长一次。但若无法拿出有效方案，就将启动“保障措施”。

此外，英国将支付欧盟390亿英镑的“分手费”。

协议的主要争议点在哪？

自英国与欧盟开启脱欧谈判以来，双方一直就爱尔兰地区的边境问题“争执不休”，这也是该协议草案的主要问题。

草案中，双方虽商定在过渡期内继续协商避免“硬边界”的解决办法，可如果届时没有突破，草案中的“保障措施”将使北爱尔兰留在欧盟关税同盟和单一市场。

反对者认为，这一安排不设截止期，将为英国带来滞留欧盟的风险。此外，也有人担忧这会使英国主权的“完整性”遭到破坏。

特蕾莎·梅如何“推销”这份协议？

2018年11月14日，在英国内阁通过该草案之后，特蕾莎·梅当即表示，这是脱欧进程中“决定性的一步”。

然而，英国国内对于涉及爱尔兰边境的“保障措施”反对声过于强烈，特蕾莎·梅自知无望通过议会表决，将原定于2018年12月11日的表决延后到2019年1月15日。

在这段时间，对内，特蕾莎·梅不断重申“这是唯一的脱欧方案”，若遭否决，英国恐陷入“未知领域”。

对外，她奔走于欧盟多国之间，向其争取对有关爱尔兰边境“保障措施”的更多解释，然而效果甚微。

有哪些人对这份协议表示反对？

英国议会中，不同立场的议员都对该协议草案表示过不满。

工党议员表示明确反对，其党魁杰里米·科尔宾在新年致辞中表示，这是一份“糟糕的”脱欧协议，特蕾莎·梅的政府“制造了英国脱欧的彻底混乱”。

脱欧派同样不满这份草案，他们认为，这会使英国与欧盟之间陷入无限期的“藕断丝连”中，不仅要遵守欧盟的各项规定，还丧失了针对规定的话语权。

此外，身为保守党同盟的北爱尔兰民主统一党议员也曾表示，若不删除“保障措施”，就不会支持这份协议。

欧盟是何立场？

2018年11月底，欧盟27国在特别峰会上通过了这份脱欧协议草案，随后欧盟便宣布“谈判通道关闭”，尽管特蕾莎·梅屡次“求援”，希望对“保障措施”再行商议，但欧盟坚持不再对协议中任何内容进行修改与协商。

另一方面，欧洲法院此前裁定英国可以单方面“撤回”脱欧决定，去年12月，欧盟还拟定了14点应急方案，以避免英国“无协议脱欧”带来的危害。

1月14日，投票表决前夕，欧洲理事会主席图斯克和欧盟委员会主席容克致信特蕾莎·梅，称欧盟将极力避免启动“保障措施”，即便最终需要启动，也希望只在短时间内生效。

若协议获得通过，接下来如何运作？

在15日晚间的表决中，639名议会议员若有至少320人投票支持该方案，表决即可通过，近两年的谈判“拉锯战”将宣告结束。

随后，英国将于3月29日正式脱离欧盟，在21个月的过渡期内，双方将继续对相关问题进行协商。

特蕾莎·梅曾表示，若脱欧协议草案得以通过，在后续脱欧程序中将给予英国议会更大的话语权。

若协议遭到否决，英国将何去何从？

英媒普遍分析认为，协议通过的可能性较小。若该协议真的遭到否决，按英国议会此前通过的法案，特蕾莎·梅的内阁需在3个工作日内拿出脱欧替代方案。

与此同时，英国将以“何种形态”脱欧又将变得“扑朔迷离”，无协议脱欧、二次公投、提前大选等选项都“摆在台面”。

其中，科尔宾曾表示，若协议遭否，工党将再次提出对特蕾莎·梅的不信任案，并要求进行提前大选；特蕾莎·梅14日表示，相比无协议脱欧，议会更可能撤回脱欧决定。

自脱欧公投以来，都发生了什么？

2016年6月24日英国公投选择脱欧，随后前首相卡梅伦下台。

2016年7月13日特蕾莎·梅接任英国首相。

2017年3月29日英国正式向欧盟提交分手信。

2017年6月19日英国与欧盟正式开始脱欧谈判。

2017年12月8日英国与欧盟就北爱尔兰边界、分手费、欧洲公民自由移动权力三大重要议题取得一致，谈判第一阶段结束。

2018年2月28日 欧盟公布首份脱欧法律文件草案，建议英国将北爱尔兰地区留在关税同盟和单一市场，遭英国反对。

2018年7月 特蕾莎·梅拟定“契克斯计划”，主张在北爱尔兰建立一个自由贸易区，避免出现检查哨等“硬边界”，被欧盟否决。

2018年11月25日 英国政府再拟脱欧协议草案，首次得到欧盟认可。

2018年12月5日 英政府公布脱欧协议全部法律建议书，其中涉爱尔兰边境“保障措施”遭多方反对。

2018年12月10日 特蕾莎·梅宣布推迟原定于11日对脱欧协议草案的表决。

2018年12月12日 英国保守党对特蕾莎·梅发起不信任投票，但特蕾莎·梅挺过此次“逼宫”。

2019年1月9日 英议会重启针对脱欧协议草案的辩论，并将表决日期定在1月15日。（郭佩珊）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)