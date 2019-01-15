政府关门致美国机场混乱：多地安检需1小时以上

据美国中文网报道，美国联邦政府迟迟无法重新开门，机场运营受到严重影响。14日是联邦雇员停领薪水后的第一个工作日，全美许多机场的延误、关闭情况也持续加剧。

在全世界最繁忙的机场——亚特兰大国际机场，每一个国内航班的安检点都大排长龙，有六条安检通道还一度同时关闭，旅客要等待一个小时以上才能通过安检。不少人只能在社交媒体上泄愤，还提醒其他民众最好在起飞时间前几小时就到达机场。

美国交通安全管理局(TSA)发言人称，TSA正努力与全美的机场和航空公司合作，尽力确保正常运行。然而这也无法抵消自政府部分停摆以来，TSA雇员因领不到薪水而大量请假缺勤带来的影响。

14日，全国TSA雇员的缺勤率高达7.6%，比去年同一天的缺勤率高出一倍以上。不过TSA发言人表示，尽管人手不足，但在任的安检人员不会降低标准或改变检查程序，会保证旅客的出行安全。

在刚刚过去的周末里，休斯敦国际机场因缺乏人手关闭了航站楼B的票务和安检服务，并在14日继续关闭。

航站楼B是美联航的枢纽站，原定于在这里起飞的的航班目前仍然照旧在此起飞，但旅客需要到航站楼C和E取票、托运行李及安检，再步行或乘坐机场内的轨道火车前往航站楼B。机场方面提醒民众要预留至少2个小时的时间，目前也还没有该航站楼何时重开的消息。

11日，迈阿密国际机场也通知将在周末的部分时间关闭一座航站楼，不过在14日已经恢复运行。

华盛顿杜勒斯国际机场14日早上也出现了大量TSA安检人员缺勤的情况，但TSA表示这其中有很大一部分原因是华盛顿地区的积雪影响到员工上班。

作为国土安全部下属的部门，TSA在全美有大约51000名员工，其中大部分年薪为3万美元。达拉斯TSA雇员公会发言人表示，许多员工由于无法拿到薪水，可能选择请假去寻找兼职赚钱。

此前，国家航空管制人员协会(NATCA)也在哥伦比亚特区联邦法院提起诉讼，起诉联邦政府非法剥夺NATCA成员获得薪水的权利，违反宪法第五修正案，请求法院下达临时限制令，强制其向NATCA成员支付应得薪水以及赔偿金。

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)