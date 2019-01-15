中国成为全球网络慈善重要力量

1月14日，中国慈善联合会在京举办“2018中国慈善年会”，纪念改革开放40周年，总结、回顾慈善事业的历史成就。

中华思源工程扶贫基金会理事长陈昌智，民政部党组成员、副部长高晓兵以及来自主管部门、社会组织、高校、企业、媒体等领域的近300名嘉宾出席会议。年会围绕“慈善与改革开放”主题进行了探讨，并对未来发展趋势进行了展望。

慈善事业法治体系日益完善

“40年来，在各级政府部门、慈善组织、爱心企业、志愿者和社会各界的共同努力下，我国慈善事业取得了令人瞩目的历史成绩：慈善事业的法治体系日益完善、社会捐赠稳定增长、社会组织发展迅速、志愿服务遍地开花。”陈昌智在致辞中说。

高晓兵指出，40年来，我们紧抓战略机遇，砥砺奋进，创新发展，走出了一条改善民生福祉、促进社会和谐的中国特色慈善事业发展之路。以慈善组织为中坚的各类慈善力量迅速发展壮大，慈善法治建设逐步完善，全社会慈善意识明显增强，各类慈善活动积极踊跃，在灾害救助、贫困救济、医疗救助、教育救助、扶老助残和其他公益事业领域发挥了应有的作用，慈善事业已经成为中国特色社会主义事业的重要组成部分。我国逐步形成了以慈善法为核心，以公益事业捐赠法、企业所得税法、个人所得税法为补充的慈善法律体系，由基金会管理条例、志愿服务条例等构成的慈善法规体系。

网络募捐占总收入80%以上

高晓兵说，40年来，我们不断从人民慈善实践创造中汲取营养，从发展需求中获得前进动力，不断改革完善慈善事业体制机制，构建了“党委领导、政府推动、民间运作、社会参与、各方协作”的新时代中国特色慈善工作格局。我们努力追赶高科技革命浪潮，大力发展“互联网+慈善”，利用大数据、云计算等网络先进技术，使人民参与慈善更加便利，慈善组织治理更加规范，慈善行业更加公开透明，努力实现中国网络慈善的“弯道超车”。

2017年，全国慈善捐赠总额超过1499亿元。截至2019年1月11日，全国登记注册的社会组织达81万多家，认定登记的慈善组织有5355个，登记的境外非政府组织超过400家。特别值得一提的是，仅2018年上半年，我国网络慈善的参与人数达到35.7亿人次，一些慈善组织的网络募捐已经占到捐赠总收入的80%以上，我国已成为全球网络慈善的重要推动力量。

慈善力量推进脱贫攻坚

高晓兵强调，今年，我们还有1000万贫困人口的脱贫任务要如期完成。对于慈善力量来说，这是服务大局、主动作为、干事创业的关键时刻。慈善力量要拿出舍我其谁的干劲、敢为人先的闯劲、坚韧不拔的韧劲，推进脱贫攻坚伟大事业。

年会还设立了“复兴与变革”、“传承与创新”主题演讲以及圆桌对话环节，中国慈善联合会学术委员会主任委员郑功成、清华大学公共管理学院副院长王名、华民慈善基金会理事长卢德之等分别从政策的变革、组织的变革、财富的责任、参与者的行动等不同角度进行了研讨。

中国慈善联合会是由国务院批准、民政部登记注册，由致力于中国慈善事业的社会组织、企事业单位等有关机构和个人自愿结成的联合性、枢纽型、全国性社会组织，具有社会团体法人资格。

(责编：罗冰倩(实习生)、樊海旭)