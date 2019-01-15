中国外贸再次领跑全球（锐财经）

1月14日，海关总署新闻发言人李魁文在国新办新闻发布会上表示，2018年，中国对外贸易总体平稳，稳中有进，进出口规模创历史新高，超过30万亿元，有望继续保持全球货物贸易第一大国地位。2019年，预计我国外贸发展有望稳中提质，质量和效益将进一步提高。

有进出口实绩企业达47万家

海关总署1月14日发布的数据显示，2018年，我国外贸进出口总值30.51万亿元人民币，比2017年增长9.7%。其中，出口16.42万亿元，增长7.1%；进口14.09万亿元，增长12.9%；贸易顺差2.33万亿元，收窄18.3%。

“2018年，我国外贸实现了稳定增长，并带动了进出口规模达到新的历史高点，质量效益进一步提高。”李魁文介绍。

具体来看，去年我国外贸发展呈现5大亮点。

营商环境“好”。去年，我国陆续出台了一系列减税降费、优化口岸营商环境的政策措施，贸易便利化水平显著提升。据世界银行发布的《2019年营商环境报告》，我国营商环境整体提升了32位。

外贸企业“多”。2018年，有进出口实绩的企业，由2017年43.6万家提升到47万家，市场主体活力进一步提升。

贸易伙伴“广”。2018年我国外贸市场多元化取得了积极进展，我国与“一带一路”沿线国家、非洲、拉丁美洲进出口增速分别高出了整体3.6、6.7和6个百分点。

增长动力“强”。据海关初步测算，我国进口数量指数为106.4，出口数量指数为103.6，数量对进口、出口的贡献程度均超过了5成，外贸进出口增长动力更为扎实。

质量效益“优”。主要体现在进出口更加均衡、区域发展更加协调、产品结构更加优化等方面。从产品来看，部分高附加值机电产品和装备制造产品出口保持良好增势，如金属加工机床增长19.2%，手机增长9.8%，汽车增长8.3%；部分重要设备和关键零部件优质消费品进口也保持了较快增长，如集成电路增长16.9%，消费品增长10.9%，其中水海产品增长了39.9%。

民企对外贸增长贡献度超50%

外贸稳定增长，民营企业的贡献不容忽视。李魁文介绍，2018年我国有进出口实绩的民营企业37.2万家，比2017年增加了10.7%，有更多的民营企业参与到进出口活动当中。从规模上看，民营企业对当年我国外贸增长的贡献度超过了50%，对外贸发展的拉动作用更加突出。

海关总署数据显示，2018年，我国民营企业进出口12.1万亿元，增长12.9%，占我国进出口总值的39.7%，比2017年提升1.1个百分点。其中，出口7.87万亿元，增长10.4%，占出口总值的48%，比重提升1.4个百分点，继续保持第一大出口主体地位；进口4.23万亿元，增长18.1%。

区域分布方面，民营企业实现了梯次发展。2018年中部、西部和东北地区的民营企业进出口增速分别达到了20.3%、18.9%和16.7%，高于东部的12.1%，呈现了梯次发展的态势，并实现了两位数的增长。

李魁文表示，在支持民营企业方面，海关相继出台了一系列措施：一是开展了关税保证保险试点。鼓励中小企业创新，对符合条件的中小企业公共服务示范平台，进口有关科研和科技开发用品免征进口税收。二是推进“多报合一”改革。三是服务民营企业“走出去”。目前，中国海关已与36个国家和地区实现了“经认证的经营者”（AEO）互认，支持民营企业享受当地海关提供的各项便利措施。

今年外贸发展有望稳中提质

2019年，外贸当中的隐忧是什么？我国进出口走势如何？

李魁文认为，2019年我国外贸发展最大的隐忧还是：外部环境复杂严峻，不确定、不稳定因素依然较多，一些国家保护主义、单边主义抬头，世界经济增长可能有所放缓，跨国贸易和投资可能受到拖累。

“总的看，当前我国国内经济长期稳中向好的发展势头没有改变，中央围绕稳外资稳外贸也相继出台了一系列政策措施，其效果正在逐步显现，为今年外贸发展打下了坚实的政策基础。与此同时，外部环境还是复杂严峻的，不确定、不稳定因素依然较多，加上基数抬高等客观因素，外贸增长速度可能有所放缓。”李魁文表示。

商务部部长钟山日前指出，今年，面对复杂多变的国际环境，我们要认真落实贸易强国行动计划，推动外贸“稳中提质”：一是深入推进“五个优化”。优化国际市场布局、国内区域布局、商品结构、经营主体及贸易方式。二是抓好“三项建设”，建好外贸转型升级基地，支持国际营销服务网络建设，推进境外品牌展等贸易促进平台建设。三是发展服务贸易，推广服务贸易创新发展试点29条经验，建设数字服务、中医药等特色服务出口基地，提升服务贸易发展水平。

“我们相信，随着我国进一步扩大开放，以及供给侧结构性改革的深入推进，预计今年我国外贸发展有望稳中提质，质量和效益将进一步提高。”李魁文说。

(责编：罗冰倩(实习生)、樊海旭)