1月12日至16日，日本外相河野太郎访问俄罗斯。据报道，除商讨日俄缔结和平条约外，河野此行的另一项任务是磋商日本首相安倍晋三本月晚些时候的访俄事宜。据俄罗斯卫星通讯社4日报道，安倍可能于1月21日访俄。近来，日俄关系因为争议岛屿问题而备受关注。

最新表态 引发不满

近日，日本安倍政府在日俄争议岛屿问题上频繁表态。

日本首相安倍在4日召开的年初记者会上称：“北方四岛（俄称南千岛群岛）上有许多俄罗斯人在居住。如果岛的归属变更为日本，必须要让他们理解。”

据共同社报道，安倍5日在选区发言时表示，2019年日俄和平条约谈判将达到高潮。据报道，为化解与俄罗斯的领土争端，日本政府打算在缔结日俄和平条约的同时，与俄方签署确认双方放弃争议领土相关索赔权的协定。

安倍的表态引发俄罗斯不满。俄外交部于9日召见日本驻俄大使上月丰久，抗议日方近期就日俄争议岛屿发表的不当言论。

11日，俄外交部就日本外相河野太郎访俄一事发表声明，重申要求日本全面承认包括俄对南千岛群岛拥有主权在内的所有二战结果，并称这是双方进行和平条约谈判的重要条件。

中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所研究员姜毅在接受本报采访时表示，日俄两国均在积极推进双方关系的改善，但日俄争议岛屿的问题始终是双方关系中的“心结”。

释放信号 推动谈判

近年来，日方关于争议岛屿归属问题的态度呈现出更为现实的调整。姜毅表示，二战结束以来，“四岛一并归还”始终是日本的基本立场。如今，安倍政府在这一问题上，做出了较大的调整，希望尽快得到解决。

去年11月，安倍与俄总统普京在新加坡会晤，商定依据1956年签署的《日苏共同宣言》加快日俄缔结和平条约谈判进程。《日苏共同宣言》第九条规定，双方将继续就缔结和平条约进行谈判，苏联在条约缔结后把四岛中的齿舞、色丹两岛交给日本。

安倍频频通过言论释放出想要尽快达成基本共识的信号。这不仅是想抓住普京6月访日的时机，也出于对紧随其后的日本参议院选举的考量。有分析指出，根据谈判情况，安倍可能配合参议院选举而解散众议院实施大选。

今年11月，安倍预计将在成为日本历史上在任时间最长的首相。专家认为，安倍并有意把谈判成果作为实现“战后日本外交总决算”的政治遗产。

态度积极 前途未卜

“我不会预判（和平条约）谈判的结果，但我希望与普京总统一起，尽可能推动（谈判），”安倍说，“我们两人不希望这件事拖到让下一代人解决。”

此前，安倍已多次就争议岛屿问题与普京进行谈判。针对其谈判的坚定决心，共同社评论称，“这是一场‘危险赌博’，完全来自首相自上而下的决断。他的政治愿景是作为战后最长政权而‘青史留名’。在余下3年内，修改和平宪法和缔结日俄和平条约将成为其努力的主要目标”。

俄罗斯国内各界对将争议岛屿移交给日本的反对声音很高。有日媒分析称，俄方之所以在双方和平条约谈判前频向日方发难，既是顾虑国内舆论及议会的反弹，也是有意牵制日方以提升谈判门槛。

姜毅指出，从最近几年的情况看，日俄双方均采取了相对积极的态度发展两国关系，但解决领土问题面临着一系列政治、法律、外交问题。在客观的环境和条件面前，两国关系的发展恐怕不是一帆风顺的事。

(责编：罗冰倩(实习生)、樊海旭)