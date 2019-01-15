“脱欧”这场大戏没有赢家（观象台）

对于英国而言，1月15日注定要在历史上刻下深刻的印记。这一天，英国议会投票决定是否接受首相特雷莎·梅与欧盟达成的“脱欧”协议。这一天，将决定英国未来何去何从。

“脱欧”这场大戏，或许有人猜中开头，但未必有人能猜到结尾。

2016年6月，英国将是否脱欧的决定交给了全体民众。各有算盘的各派势力将英国的命运放上了“赌桌”。同意脱欧占51.9%，同意留欧占48.1%……这一令世界震惊的公投结果，不仅为一个没有英国的欧盟拉开序幕，也让世界看到了英国撕裂的民意。

一力推动公投的时任首相卡梅伦没想到，豪赌失败，只好黯然辞职。

亲手投下公投票的民众有些忐忑。“二次公投”的声音此起彼伏。

只是，历史的车轮滚滚向前。2017年6月19日，英国“脱欧”谈判正式启动。这一“世纪谈判”一波三折，各种博弈令人眼花缭乱。2018年11月，英国与欧盟就“脱欧”协议内容达成一致，终于实现谈判一年多来的重大突破。然而，英国国内的反对声音迫使首相特雷莎·梅将原定去年12月11日的议会表决推迟到1月15日。

如今，英国站在了岔路口。面前的任何选项都令这个曾经的帝国体会到切肤之痛。

“有协议脱欧”，英国将面临高额“分手费”和注定更加痛苦的谈判。“无协议脱欧”，一切都会变得更加混乱与不确定。在这两种情况下，英国都将真正地成为欧盟之外的国家，曾经习惯的一切，从人员和资金的流动到货物和贸易的关税，都将彻底改变。

当然，还有不断被提及的“二次公投”选项：迎合民意，再次将选择权交给全体民众。然而，有了前车之鉴，这一选项会令所有人再次把心揪紧。不过，正如特雷莎·梅所说，“二次‘脱欧’公投”是对英国民主的“严重背叛”。如果真的出现“二次公投”，西方的所谓“民主”无疑将遭遇沉重打击。

“脱欧”这场大戏，注定没有赢家。

欧盟与英国为谈判耗费了巨大精力，更重要的是，这场“黑天鹅”事件无论是对欧盟还是英国都已经造成了无法挽回的损失。这场“分手”给双方带来的远不止经济上的损失。重要创始成员国选择退出，这本身就让曾经雄心勃勃的欧盟遭到沉重打击。

用公投票决定自己国家未来的英国民众越发彷徨无奈。他们无非是希望通过手中的选票为自己赢得一个美好的未来，却想不到，换来了一个漫长而痛苦的过程。而且，迄今为止，仍然看不到任何光明。

对英国而言，1月15日将开启另一段坎坷的旅程。

(责编：罗冰倩(实习生)、樊海旭)